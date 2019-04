Feira do Livro da Unesp dá descontos de no mínimo 50%; confira outros passeios

+ Mais de 150 editoras participam da 2ª edição da Feira do Livro da Unesp, com descontos de, no mínimo, 50%. Palestras e mesas-redondas também integram a programação – e as inscrições devem

ser feitas pelo site. R. Jornalista Aloysio Boindi, s/nº, metrô Barra Funda, 3242-7171. 4ª (10) a 14/4, 9h/21h. Grátis. Inf.:feiradolivrodaunesp.com.br

Dia das Boas Ações 2019

O evento promove causas sociais com oficinas e apresentações artísticas em espaços organizados entre o Auditório e a Marquise do Parque Ibirapuera. Na Tenda Atados, a atividade ‘Diálogos pela Diversidade’ organiza uma roda de conversa sobre maneiras de fortalecer a luta por mais diversidade na sociedade (14h/15h). No espaço Vila Diversidade, a oficina de bonecas abayomis ensina pais e crianças a produzirem bonecas a partir de tranças e nós (11h45/12h30) – para participar, é necessário fazer inscrição no site. E, no Palco Central, o bloco Ilú Obá de Min apresenta cantos e danças de culturas populares africanas (17h30/ 18h30). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10. Sáb. (6), 9h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/Boa19

Museu da Energia

Reaberto em 2018, o museu apresenta a história da iluminação pública de São Paulo. Na nova mostra ‘Ocupa Educativo Experimental’, em cartaz até 18/5, experimentos apresentam conceitos de física e processos de geração de energia, como no gerador de Van de Graaff e na Máquina de Wimshurst. Al. Nothmann, 184, Campos Elísios, 3224-1489. 10h/17h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Inf.: www.museudaenergia.org.br