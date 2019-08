Feira de artes gráficas é uma das dicas para o fim de semana em São Paulo

Bazar da Cidade

Nesta edição, o bazar reúne 70 expositores de roupas, decoração e acessórios. No sábado (24), às 17h, o local recebe o grupo Abandonada, que toca jazz e blues. R. Pedroso de Morais, 1.216, Pinheiros, 3814-9711. Sáb. (24) e dom. (25), 11h/21h. Grátis.

Festa das Nações da Paróquia Santa Rosa de Lima

Em sua 50ª edição, a festa comemora o dia da padroeira da América Latina, Santa Rosa de Lima. Além das comidas de diversas nacionalidades, há apresentações de grupos folclóricos. Paróquia Santa Rosa de Lima. R. Apíacás, 250, Perdizes, 3862-0369. Sáb. (24), 18h/22h; dom. (25), 12h/20h. Grátis.

Festa de Nossa Senhora da Achiropita

Na 93ª edição da tradicional celebração da comunidade italiana, barracas vendem quitutes como antepastos, massas e a famosa fogaça. R. 13 de Maio, 478, Bela Vista, 3106-7235. Sáb. e dom., 19h/0h. Grátis. Até 1º/9.

Printa-Feira

A 4ª edição da feira de arte impressa autoral e publicações independentes recebe editoras e artistas de várias partes do Brasil, que expõem livros, pôsteres, zines, revistas, jornais e outros formatos. Sesc 24 de Maio. Área de Convivência (3º andar). R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Sáb. (24), 10h/19h; dom. (25), 10h/18h. Grátis.

Shimano Fest

Teste de bicicletas e expositores fazem parte da programação do festival, na 10ª edição. Um dos destaques é o Test-Ride, que oferece modelos de bicicleta para serem testados em uma pista instalada no local. Fabricantes de bikes, peças e vestuários vendem produtos do segmento durante o evento. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (24), 10h/20h; dom. (25), 10h/17h. Grátis (pede-se a doação de 1 kg de alimento não perecível).

To-Sa Matsuri

A 8ª edição do festival japonês reúne pratos típicos e danças no Parque da Água Branca. As apresentações incluem bandas cover de músicas de anime e shows com tambor taikô. Av. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda, 3453-9574. Sáb. (24) e dom. (25), 9h/19h30. Grátis.

Vila Ambiental

A feira chega à 4ª edição com expositores que vendem produtos orgânicos e conduzem bate-papos sobre práticas ambientais sustentáveis. No sábado (24), o grupo Roça Urbana Orgânicos explica como preparar uma sementeira, às 15h. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (24) e dom. (25), 11h/18h. Grátis.

