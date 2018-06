Feira de Artes da Vila Pompeia está entre as dicas de passeios para o fim de semana em São Paulo

+ Ocupando várias ruas do bairro, a programação da Feira de Artes da Vila Pompeia reúne atrações culturais e gastronômicas em sua 31ª edição. Na área formada entre as vias Tucuna, Caraíbas, Padre Chico, Ministro Ferreira Alves, Xerentes e Maringá, o evento será dividido em seis palcos, como o Palco Raízes, com apresentação de estilos como forró, chorinho e maracatu; o Palco Boulevard, com MPB, funk, jazz e blues; e o Palco do Rock, com bandas que tocam pop rock e clássicos. A festa continua na Vila Infantil, espaço com gincanas, equilibristas, shows de mágica e oficinas para as crianças – como a de pintura em brinquedos de madeira (10h/13h30) e a de xilogravura (13h/17h). Cerca de 500 expositores de artesanato, moda, produtos naturais e opções gastronômicas – com food trucks e barracas de comidinhas, e cerveja artesanal – completam o passeio. Dom. (20), 9h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/FVPomp

12º Bunka Matsuri

Celebrando 110 anos da imigração japonesa no País, o evento organiza oficinas de mangá, palestra sobre a metodologia do ensino japonês, show de dança folclórica japonesa e praça de alimentação com comidas típicas. Edifício Bunkyo. R. São Joaquim, 381, metrô São Joaquim, 3208-1755. Sáb. (19), 10h/19h; dom. (20), 9h/17h. Grátis. Inf.: bit.ly/BunkMat

13º Transarau

Nesta edição, artistas discutem a representação da masculinidade na sociedade a partir de poemas, leituras e músicas, que também refletem sobre a participação e inclusão de pessoas transexuais, travestis e não-binárias na arte, na educação e em qualquer outro espaço social. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luís Dumont Villares, 579, 2971-8700. Hoje (18), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Parque Villa-Lobos

Duas quadras foram revitalizadas no parque – além de outras quatro no Parque Estadual Cândido Portinari, logo ao lado. O evento de inauguração reúne workshops de modalidades como crossfit (10h) e skate (11h), na Quadra Poliesportiva I; ioga (9h) e corrida (16h), na quadra de número II; e aulas de tênis de mesa (9h) e pilates (11h), nas quadras que ficam no Cândido Portinari. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 2683-6302. Sáb. (19), 8h/16h. Grátis.

PremieRpet

Organizado pela marca em parceria com o Clube Brasileiro do Gato, o evento organiza uma exibição de 300 gatos de 20 raças diferentes, que também participam de um campeonato com juízes convidados – serão eleitos alguns animais para representar o Brasil no próximo ‘World Cat Show’, previsto para ocorrer em outubro na Finlândia. O local também vende produtos especializados e propõe que cada visitante leve uma lata ou pacote de leite em pó, destinada À Casa Hope, instituição de apoio a crianças com câncer, e a duas ONGs de gatos carentes, a Catland e a Confraria dos Miados e Latidos. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro, 3289-4088. Sáb. (19) e dom. (20), 10h/17h. Grátis. Inf.: www.clubebrasileirodogato.com.br