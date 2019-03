Feijoada de carnaval ganha destaque em dois endereços de São Paulo

+ A dupla samba e feijoada está garantida no Coco Bambu Anhembi Lounge. Neste sábado (2), a casa abre a partir das 12h para servir seu bufê de feijoada (R$ 80, à vontade), com acompanhamentos como torresmo, couve, laranja e farofa. Para embalar a festa, vai receber a bateria da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi e o mestre de bateria Guma Sena. Av. Braz Leme, 201, Casa Verde, 2373-7552. 17h/0h (6ª e sáb., 17h/1h; fecha dom. e 2ª).

+ A feijoada carnavalesca (R$ 110, bufê à vontade) do Zillis Bar Lounge & Restaurante será servida neste sábado (2), das 12h às 17h, com direito a open bar de cerveja e caipirinha (foto acima). Entre as guarnições, linguiça e torresmo; e, na parte das sobremesas, opções como quindim e cocada. O evento também terá atrações como show de samba ao vivo e baile de carnaval para as crianças. Av. Ibirapuera, 2.927, Moema, 2161-2228. 6h/1h (sáb., dom e fer., 6h/0h).

+ A Pizzaria Nacional está com novidades na seleção de pizzas e na carta do bar. São três novos sabores de redondas, como a ‘Ibirapuera’ (R$ 88; foto acima), com rúcula, tomate-cereja, muçarela de búfala e azeitonas pretas. Para beber, a dica é o ‘Clericot Rose’, que leva vinho rosé, soda limonada, Cointreau, maçã, framboesa, laranja e morango (R$ 28, taça; R$ 84, jarra). R. Canário, 480, Moema, 5052-5729. 12h/15h e 18h30/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/16h e 18h30/0h; dom., 12h/16h e 18h30/23h; fecha 2ª).