Farol Santander ganha mais um espaço gastronômico: o Boteco do 28

+ O Farol Santander inaugura mais um espaço gastronômico: o Boteco do 28, que será palco para jantares preparados por chefs convidados. A programação abre com um menu-degustação elaborado por Raphael Despirite, do francês Marcel e do evento Fechado para Jantar. O menu harmonizado (R$ 250, com bebidas) será servido 5ª (23) e 24/5. Em junho, a cozinha deve ficar a cargo da chef Janaína Rueda, do Bar da Dona Onça. R. João Brícola, 24, 28º andar, Centro, 3553-6784. 5ª (23) e 24/5, 20h. R$ 250. Vendas pelo site: bit.ly/boteco28

Confira outras dicas gastronômicas na cidade:

+ A Cantina Montechiaro promove a segunda temporada de pratos do chef italiano Luciano Boseggia. O cardápio, servido de hoje (17) a 30/8, traz seis receitas, todas em porções para duas pessoas, como o pappardelle com ragu de pato (R$ 108; foto). Outros destaques são o risoto à carbonara (R$ 104) e o polvo grelhado com batatas coradas (R$ 129). R. Santo Antônio, 844, Bela Vista, 3259-2727. 11h30/15h e 18h30/0h (sáb., 11h30/16h30 e 18h30/0h; dom., 11h30/18h; fecha 2ª).

Novo

Pipo

A casa do chef carioca Felipe Bronze ocupa um salão moderno nos fundos do MIS – e o cardápio sugere que se compartilhe os pratos à mesa. Um bom começo, a burrata (R$ 35) vem com tomates tostados e gazpacho defumado. Dos principais, o arroz de pato (R$ 40) leva azeitonas assadas e couve. Outros destaques são a ‘Costela 18h na Brasa’ (R$ 62), com farofa de ovo mole, banana e vinagrete, e a ‘Lasanha de Costela 18h’ (R$ 45). Na ala das sobremesas, a torta de queijo (R$ 28) vem com morangos preparados no braseiro que fica à vista no salão. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 3530-1760 (72 lug.). 12h/17h e 19h/23h30 (sáb., 12h/23h30; dom., 12h/16h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Árabe

Baruk

Tem salão amplo e mezanino. O cardápio lista receitas como a ‘Berinjela Baruk’ (R$ 39,90), com carne refogada à moda árabe, fatias de berinjela com molho branco e amêndoas torradas. Também serve rodízio com 17 opções de pratos frios e quentes, como salada fatuche, charuto de folha de uva e de repolho e esfiha de carne (R$ 51,90/R$ 61,90). Al. Raja Gabaglia, 160, V. Olímpia, 3045-9999 (120 lug.). 12h/16h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Brasileiro

Bolinha

Tradicional feijoada de São Paulo. Aos sábados, as filas são comuns. A porção bem servida custa R$ 75, de 3ª a 6ª. Já o rodízio sai por R$ 107 ou R$ 134, nos fins de semana e feriados. A partir das 19h, o casal paga apenas uma feijoada. No almoço, durante a semana, também há a opção de menu executivo com pratos da cozinha brasileira (R$ 39/R$ 70). Av. Cidade Jardim, 53, Jd. Europa, 3061-2010 (250 lug.). 11h30/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Francês

Freddy

Restaurante francês clássico, fundado em janeiro de 1935. O cardápio apresenta receitas tradicionais, como ‘Vichyssoise’ (R$ 35) e ‘Steak au Poivre’ (R$ 96). Entre os pescados, experimente o hadoque cozido no leite e servido com molho de manteiga queimada (R$ 159). A casa mantém no almoço um cardápio executivo que varia semanalmente, com entrada, prato principal e sobremesa (R$ 105). R. Pedroso Alvarenga, 1.170, Itaim Bibi, 3167-0977 (70 lug.). 12h/15h e 19h/0h (sáb., 19h/1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pizzarias

1900

Inaugurada em 1983, o nome é uma homenagem à época da construção do prédio onde foi instalada a pizzaria. Dos 55 sabores, prove a ‘XXV’, que leva peito peru, cebolas caramelizadas, cream cheese e cebolinha (R$ 89,80). O cardápio também traz receitas como a de escarola ao alho e óleo com cebolas e muçarela (R$ 82,70); e a ‘Trintane’, com shimeji e shitake refogados, aspargos, tomate assado, presunto tipo parma, parmesão e azeite trufado (R$ 94,90). R. Estado de Israel, 240, V. Mariana, 5575-1900 (210 lug.). 18h/0h (6ª e sáb., 18h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Camelo

Consolidou-se como uma das principais pizzarias de massa fina da cidade. A pizza de alcachofra leva azeitonas verdes e muçarela (R$ 98). O cardápio também lista a ‘Argentina’, coberta com muçarela e alho frito (R$ 85). Para completar a experiência, peça a clássica margherita (R$ 85). R. Pamplona, 1.873, Jd. Paulista, 3887-8764 (300 lug.). 18h/0h (5ª, 18h/0h30; 6ª e sáb., 18h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.