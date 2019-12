Família no Parque reúne atrações gratuitas no Parque Villa-Lobos; confira outras dicas para as crianças

+ O Família no Parque traz atividades como ‘Guerra d’Água’, ‘Futebol de Sabão’ e vários brinquedos infláveis gigantes, para adultos e crianças se divertirem. Entre as atrações gratuitas, há sala de realidade virtual, cabine de fotos e ‘Cama de Gato’ (nestes casos, para participar, é preciso se cadastrar pelo site: www.familianoparque.com.br). Livre. Pq. Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Sáb. e dom., 10h/18h. R$ 6 (por ticket). Até 22/12.

+ A Biblioteca Parque Villa-Lobos completa cinco anos e, para comemorar, recebe oficinas, contação de histórias e apresentações teatrais de ‘É Tempo de Comemorar’, com Brasilis Playback Theatre, e ‘A Cortina da Babá’, com o Grupo Sobrevento – respectivamente, neste sábado (7) e domingo (8), às 16h. Livre. Biblioteca Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 3024-2500. Sáb. (7), 10h/18h; dom. (8), 9h30/17h30. Grátis.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.

Confira, a seguir, outras opções indicadas pelo Divirta-se:

CIRCO

Espaço Cultural Zanni

O circo completa 15 anos de existência e ganha um espaço fixo em um terreno de 1.800 m2, na Granja Vianna, em Cotia. Para comemorar a data, um espetáculo que teve a concepção do ator Domingos Montagner, em 2012, com números clássicos de circo, além de características do circo contemporâneo, com números aéreos, acrobacia, equilíbrio e palhaçaria. Rod. Raposo Tavares, km 26, Cotia. Sáb. (7), 19h; dom. (8), 17h. R$ 60.

Saltimbembes Mambembancos

Da Companhia Rosa dos Ventos, o espetáculo retrata uma festa popular em que palhaços se apresentam e exibem suas habilidades em uma roda. 60 min. Livre. Sesc Santana. Deck. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb., 14h. Grátis. Até 14/12.

TEATRO

O Chão Não Tá para Urso

Criação da Brava Companhia de Teatro, o espetáculo com música ao vivo narra a história de um urso preso em uma fábrica, onde é confundido com um operário. 50 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (300 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 14/12.

Turma da Mônica em A Árvore de Natal

Com direção de Mauro Sousa, o espetáculo musical acompanha a aventura natalina de Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena, que tentam desvendar o mistério sobre o sumiço dos pinheiros na cidade. 60 min. Livre. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 4003-1212. Estreia 5ª (12). 5ª e 6ª, 15h; sáb., 10h30 e 14h; dom., 11h e 15h. R$ 75/R$ 120. Até 22/12.

ESPECIAL

PinaFamília

Durante o evento, os visitantes têm acesso à ilha de atividades com propostas lúdicas, nos dois primeiros andares. Já o espetáculo ‘PinaCanção – Uma História Cantada entre Pinturas’, no qual personagens desvendam o mundo da pintura, tem início às 15h no pátio da Pinacoteca. Nesta edição, a montagem será acompanhada por um intérprete de libras. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Bom Retiro, 3324-1000. Dom. (8), 11h/15h40. Grátis.