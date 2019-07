FAM Festival reúne programação de arte, música e gastronomia no Parque Burle Marx; confira outros passeios

+ Em sua 4ª edição, o FAM Festival une arte, música, gastronomia e design, neste fim de semana, no Parque Burle Marx. Com curadoria musical do JazzNosFundos, uma das atrações é o Trio Sinhá Flor, grupo de forró comandado por mulheres, que toca no sábado (27), às 11h45. No mesmo dia, New Orleans Jazz Band (13h15) e Beatles para Crianças (16h15) se apresentam. E, no Palco Kids, um dos destaques é o espetáculo musical ‘São João do Carneirinho’, da Cia. Cabelo de Maria – sábado (27), às 14h45. No domingo (28), ocorrem mais shows e performances, além de uma aula de ioga para adultos, às 10h, com Carolina Luvisotto. Uma área gastronômica terá food trucks e barraquinhas, incluindo algumas de restaurantes como Pobre Juan e Jacarandá. Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200, V. Andrade. Sáb. (27) e dom. (28), 10h/21h. Grátis. Inf.: www.famfestival.com.br

Família no Parque

A programação reúne atividades ao ar livre no Parque Villa Lobos, como uma tirolesa de 10 metros de altura (R$ 24, por pessoa), o Bungee Trampolim (R$ 18, por pessoa) e brinquedos infláveis. Algumas atrações, como a cabine de fotos e a parede de escalada, são gratuitas. Pq. Villa Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 3253-7148. Hoje (26), sáb. (27) e dom. (28), 10h/18h. Grátis.

Festival do Morango

O evento serve opções de sobremesas feitas com morango, como fondues, merengues e crepes, no parque Horto Florestal. R. do Horto, 931, Horto Florestal, 3453-9574. Sáb. (27) e dom. (28), 9h/18h. Grátis.

Ice Village

No boulevard do shopping Iguatemi São Paulo, o espaço simula um festival de inverno, com pista de patinação e estações gastronômicas. Além da patinação (R$ 40, por 30 min.), a pista conta com carrinho de neve (R$ 20) e piscina de bolinhas. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano, 3048-7344. 12h/22h (dom., 12h/20h; fecha 2ª). R$ 10. Até 11/8.