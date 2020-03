Faça chuva ou faça sol, dá para curtir com o seu pet

Cris Berger

Guia Pet Friendly

Boa parte dos locais pet friendly são na varanda aberta ou na calçada. E isso não é ruim. Eu adoro sentar ao ar livre com a Ella, minha sharpei. Para os dias em que o sol está muito forte ou está chovendo, vamos dar quatro dicas que serão curingas. Tempo feio não é desculpa: dá para estar sempre com os pets. Assim como eu e a Ella.

Epi Gastronomia

O Epi fica em Pinheiros e tem vários ambientes para você curtir com o seu pet. Desde as mesinhas da calçada até a varanda coberta, incluindo a entrada lateral e o salão dos fundos. É livre acesso a todos os locais. Além de ser bem decorado, tem um cardápio caprichado: no fim de semana serve feijoada (R$ 45), churrasco (R$ 73) e brunch (R$ 86). R. Simão Álvares, 985, Pinheiros; epigastronomia.com.br.

Restaurante do Adágio Barra Funda

Na divisa entre a Barra Funda e Perdizes fica o Restaurante do Apart-hotel Adágio Barra Funda. Ele serve os hóspedes do hotel, que é pet friendly, e abre ao público – inclusive os de quatro patas, que é bem-vindo na parte interna. Portanto, em qualquer condição, o programa está garantido. Diquinha do que pedir? A pizza (R$ 38) feita com massa artesanal. Alameda Olga, 288; bit.ly/adagio-bf.

La Pasta Gialla

Um dos locais mais amados pelos pet lovers é o La Pasta Gialla (foto) dos Jardins, que tem mesinhas na calçada. Eu amo sentar lá. Nem todo mundo conhece o que eu chamo de “jardim secreto”: o terraço no andar de cima, onde tem um jardim e uma sala fechada com ar condicionado. Bom, né? Para acompanhar, peça pelo risoto de funghi (R$ 65). Alameda Lorena, 1.285, Jardins; lapastagialla.com.br.

Paris 6 Pamplona

Só de falar que ele fica dentro de um shopping já se pressupõe que ele fica em uma área coberta. Sim, esse endereço do Paris 6 fica dentro do Pamplona Shopping. Na varandinha, localizada na entrada da casa, há mesas onde os pets são permitidos. O cardápio é imenso, satisfaz todos os gostos. Um dos meus preferidos é o atum selado com purê de wasabi (R$ 82); R. Pamplona, 1.704, Jardins; paris6.com.br.