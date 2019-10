Fábio Jr. KT Tunstall e homenagem a Caçulinha reunindo Ronnie Von e Luciana Mello estão entre os shows de terça e quinta-feira (5 a 7/11)

3ª (5)

Alice Caymmi

Em apresentação do projeto Jazz In, a cantora faz show do álbum ‘Electra’ (2019), com músicas de nomes como Maysa e Fagner. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (5), 21h. R$ 50/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jacob Collier

Celebrado pelo produtor Quincy Jones como uma das revelações da música contemporânea internacional, o inglês está de volta ao País para apresentar as músicas dos dois volumes de ‘Djesse’, série de álbuns iniciada em 2018. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (5), 21h15 (abertura, 20h). R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Karina Buhr

Ao lado do guitarrista Regis Damasceno, a cantora e compositora toca tambores relendo algumas das canções representativas da carreira em novo formato. Há ainda espaço para músicas de outros autores, como ‘Sorri pra Bahia’, de Luiz Melodia. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 3ª (5), 20h30. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (6)

Caçulinha

Comemorando 60 anos de carreira, o músico faz show com a participação de diversos nomes, entre eles Sérgio Reis, Simoninha, Ronnie Von, Tom Cavalcanti e Luciana Mello. A apresentação dará origem a um álbum. Teatro Itália. (290 lug.). Avenida Ipiranga, 344, República, 3255-1979. 4ª (6), 21h. R$ 100. Vendas pelo site: www.sazarte.com.br

Yamí convida Mariana Aydar

Formado pelo cellista italiano Federico Puppi e pelo percussionista baiano Marco Lobo, o duo convida a cantora para show em que exploram batidas eletrônicas e música afro-brasileira. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 4ª (6), 20h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (7)

BADBADNOTGOOD

O grupo canadense faz show com nova formação, já que o tecladista Matt Tavares anunciou sua saída da banda no mês passado. Jazz fusion e hip hop estão entre as influências dos integrantes. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5ª (7), 21h. R$ 120/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fábio Jr.

Em show para o Hospital Cruz Verde, o artista interpreta grandes sucessos como ‘Caça e Caçador’. O humorista Carioca abre a noite. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 5ª (7), 21h. R$ 150/R$ 1.000. Cc.: todos. Cd.: todos.

KT Tunstall

Depois de 11 anos, a escocesa está de volta ao Brasil. Um de seus hits é ‘Suddenly I See’, da trilha sonora do filme ‘O Diabo Veste Prada’. Teatro Liberdade (900 lug.). R. São Joaquim, 129, Liberdade. 5ª (7), 21h. R$ 120/R$ 230. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Mike Portnoy

O baterista Mike Portnoy, ex-integrante do Dream Theater, faz show ao lado da banda Noturnall. Edu Falaschi, ex-vocalista do Angra, participa da apresentação. O show será gravado para lançamento. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. 5ª (7), 19h (abertura). R$ 80/R$ 200. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Zélia Duncan

Lançado no final de maio, ‘Tudo é Um’ é o álbum mais recente da cantora e compositora, que volta a trabalhar com o produtor Christiaan Oyens. Há parcerias dela com Zeca Baleiro e Paulinho Moska. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. R$ 80/R$ 240. 5ª (7), 21h30 (abertura da casa, 20h). R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Sarau do Elifas

Elifas Andreato, importante ilustrador e designer da MPB, recebe amigos em bate-papo com música. Na estreia, Toquinho e Fátima Guedes são os convidados. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (7), 21h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.