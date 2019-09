Fabiana Cozza, Luiza Possi e Arrigo Barnabé entre as opções de shows neste sábado (28/9)

Arrigo Barnabé

O cantor e compositor apresenta o show ‘Quero que vá tudo para o inferno!’, com releituras bastante particulares de canções compostas por Roberto Carlos. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (28), 22h. R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

A Barca do Sol

A banda brasileira de rock progressivo começou a carreira no início dos anos 1970 e teve diversas formações ao longo do tempo. Neste show, o grupo se reúne para reapresentar o disco ‘A Barca do Sol’, lançado em 1974. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (28), 21h. R$ 9/ R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Devotos

A banda nascida no Recife no final dos anos 1980 mostra o seu sétimo álbum, ‘O Fim Que Nunca Acaba’, no qual vai além do hardcore, sua marca registrada. O show contará com a participação do grupo Afoxé Ylê de Egbá. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (28), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fabiana Cozza

Ela apresenta o show do álbum ‘Canto da noite na boca do vento’, que dedicou ao repertório da sambista Dona Ivone Lara. São músicas como ‘Canto do Meu Viver’, ‘Alguém Me Avisou’ e ‘Adeus Timidez’. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (28), 21h; dom. (29), 18h. R$ 9/ R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Letrux

A cantora e compositora grava o DVD da bem-sucedida turnê do álbum ‘Letrux em Noite de Climão’, lançado em 2017. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (28), 21h. R$ 30 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Livia Nery

Cantora e compositora baiana, ela faz o lançamento de seu primeiro álbum, ‘Estranha Melodia’. Sesc Santana. Deck do Jardim (40 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700, metrô Parada Inglesa. Sáb. (28), 19h. Grátis. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luiza Possi

A cantora volta aos palcos após o nascimento de seu primeiro filho com a turnê inédita ‘Você Sorriu Pra Mim’ que traz, entre as novidades, as canções do EP homônimo. São músicas como ‘Absoluta Certeza’ e ‘Por você’. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. (28), 21h. R$ 40/ R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

MC Tha

A cantora paulistana apresenta o show ‘Rito de Passá’, com músicas que trazem elementos do funk, pop, axé e música eletrônica. Rico Dalasam e Luiza Lian são os convidados especiais da noite. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (28), 22h. R$ 30/ R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Manoel Cordeiro

O guitarrista paraense, que já gravou em centenas de discos, lança seu segundo trabalho solo, ‘Guitar Hero Brasil’, no qual ele revisita a identidade cultural da região amazônica. No palco, com ele, os músicos Kassin e Luiz Chagas. Z (250 lug.). Av. Brigadeiro Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sáb. (28), 22h (show, 0h). R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música de Montagem

Acompanhado por um septeto, o compositor Sergio Molina apresenta o projeto no qual, por meio de músicas próprias, apresenta as mudanças no processo de composição após os anos 1960. Sesc Pompeia. Espaço Cênico. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (28), 21h30; dom. (29), 18h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Olívia Hime

A cantora carioca apresenta show do seu novo álbum, ‘Espelho de Maria’, que traz músicas de Edu Lobo, Francis Hime, que participa da apresentação, e Dori Caymmi. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Sáb. (28), 20h. R$ 9/ R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Raça Negra

De volta às paradas com o hit ‘Cheia de Manias’, o grupo faz apresentação da turnê ‘Raça Negra & Amigos II’ e não deixa de fora esse e outros sambas que marcaram sua trajetória. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. R$ 90/ R$ 290. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberta Miranda

A cantora, que já conta mais de 30 anos de carreira, apresenta seu novo show, ‘Moments’, no qual canta seus grandes sucessos e novas canções, entre elas, ‘Minha Vida É Você’ e ‘Saudade Infinita’.Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (28), 22h. R$ 129/ R$ 189. Cc.: todos. Cd.: todos.

Som Imaginário

O grupo, formando pelos músicos Wagner Tiso, Robertinho Silva, Luiz Alves e Nivaldo Ornelas , faz uma apresentação especial para celebrar os 45 anos de carreira do disco ‘Milagre dos Peixes’, em que acompanharam o cantor e compositor Milton Nascimento. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (28), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tetê Espíndola e Alzira E.

As irmãs apresentam releituras de clássicos populares, polcas e guarânias no lançamento do álbum ‘Recuerdos’. Além de um grupo de músicos, elas estarão acompanhadas por uma camerata de cordas. [Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (28), 21h; dom. (29), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Toninho Horta

O músico mineiro, que participou do Clube da Esquina, completa 50 anos de carreira em um show no qual mostra, acompanhado da Orquestra Fantasma, o seu mais recente trabalho, ‘Belo Horizonte’. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (28), 21h; dom. (29), 18h. R$ 9/ R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.