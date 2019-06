Exposições no MIS e na Pinacoteca estão entre as inaugurações da semana

Doze esculturas e relevos do acervo da Pinacoteca compõem a exposição A Linha Como Direção, que destaca o uso que os artistas fazem do elemento geométrico da linha para criar ‘espacialidade’ nas obras – em um diálogo (direto ou indireto) com os preceitos do construtivismo. Entre eles, a criação de esculturas a partir de valores como a leveza, a transparência, o movimento e o dinamismo. Erika Verzutti (foto), Iole de Freitas, León Ferrari, Luiz Hermano, Macaparana, Sérvulo Esmeraldo e Willys de Castro estão entre os artistas presentes na mostra. Com diferentes concepções, suas produções incluem desde tramas e grades que criam efeitos tridimensionais, a partir do cruzamento de linhas, até esferas perfeitas compostas por fios de arame farpado. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, metrô Luz, 3335-4990. Inauguração: sáb. (15). 10h/18h (fecha 3ª). Grátis. Até 3/2/2020.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Comodato Masp Landmann – Têxteis Pré-colombianos

A exposição reúne mais de uma centena de tecidos produzidos na região do Peru e da Bolívia entre 800 a.C. e 1.532, destacando a produção das mulheres andinas. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Inauguração: 6ª (14). 10h/19h (sáb., dom. e 3ª, 10h/20h; fecha 2ª). R$ 40 (3ª, grátis). Até 28/7.

Björk Digital

A exposição usa realidade virtual para exibir imagens poéticas de músicas da islandesa. “Arte e tecnologia sempre estiveram presentes em sua carreira, mas, com a mostra, ela busca novas formas de interagir com o público”, diz a produtora Clarice Philigret. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 3ª (18). 10h/20h (dom. e fer., 10h/19h; fecha 2ª). R$ 30 (3ª, grátis).

Boleta + NDRua — 10 Anos Depois

Na comemoração de seus dez anos, a Matilha Cultural reúne os primeiros artistas que expuseram no local, ligados à cena do grafite. R. Rego Freitas, 542, República, 3256-2636. Inauguração: 6ª (14). 12h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Pague quanto quiser. Até 7/7.

E Para que Poetas em Tempo de Pobreza? Cinepoemas de Carlos Adriano

A exposição apresenta um recorte de produções recentes do cineasta, com séries que incluem entrevistas com nomes como Jean Cocteau e Pier Paolo Pasolini, junto a imagens de refugiados sírios. Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. Inauguração: 3ª (18). 11h/20h (fecha 2ª). Grátis.

Galeria Lume

O espaço recebe duas mostras: ‘Psychosomatic Series’, com obras interativas de Anaísa Franco, e ‘Resíduos’, com pinturas e colagens em que Gene Johnson explora o concretismo de centros urbanos. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. Inauguração: 3ª (18). 10h/ 19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 3/8.

Galeria Raquel Arnaud

A galeria apresenta um conjunto de telas de Carlos Zilio; desenhos, pinturas, bordados, entre outras obras, de Júlio Villani; e objetos bidimensionais produzidos em acrílico colorido por Raúl Díaz Reyes. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322. Inauguração: sáb. (15), 11h. 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 24/8.

Júlio Villani

O artista, que também tem obras exibidas na Galeria Raquel Arnaud, exibe um conjunto de esculturas em ‘Por um Fio’. Galeria Estação. R. Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, 3813-7253. Inauguração: sáb. (15), 11h. 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 27/7.

Lucia Koch

A artista faz uma intervenção na Casa de Vidro, criando, por meio de cortinas em malha estampada, um diálogo com a antiga residência da arquiteta Lina Bo Bardi. R. Gal. Almerio de Moura, 200, Morumbi, 3477-9902. Inauguração: sáb. (15), 12h/15h. 5ª a sáb., 10h, 11h30, 14h e 15h30. R$ 30. Sáb. (15), grátis. Até 31/8.

Mário Cravo Neto

‘O Estranho e o Raro’ exibe parte menos conhecida da produção do fotógrafo, incluindo esculturas, instalações e desenhos ligados ao imaginário religioso e místico. Anexo Millan. R. Fradique Coutinho, 1.416, V. Madalena, 3031-6007. Inauguração: 6ª (14). 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 13/7.

Museu de Arte Sacra

O museu inaugura duas mostras. ‘Divina Geometria’, de Oskar Metsavaht, em cartaz até 1º/9, exibe pinturas e fotografias ligadas ao Cristo Redentor. Até 20/7, ‘Ancoragem – A Fôrma e a Forma’, reúne 11 esculturas de Vladimila Veiga. Av. Tiradentes, 676, metrô Tiradentes, 3326-5393. Inauguração: sáb. (15), 11h. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis).

Pedro Varela

Em ‘Autofágico’, o artista apresenta pinturas que refletem sobre o imaginário tropical. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. Inauguração: sáb. (15), 12h. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 27/7.