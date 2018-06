Exposições no MAM e no IMS estão entre as inaugurações da semana

+ O MAM abre duas mostras. ‘Ismael Nery: Feminino e Masculino’ exibe 200 criações (foto) do vanguardista. ‘A Marquise, o MAM e Nós no Meio’ reúne obras do acervo e objetos usados por frequentadores do museu. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. Inauguração: 4ª (9). 10h/18h (fecha 2ª). R$ 7 (sáb., grátis). Até 19/8.

+ Com curadoria de Heloisa Espada, Conflitos: Fotografia e Violência Política no Brasil 1889-1964 exibe imagens de embates ligados ao País, com registros anônimos e de nomes como Marc Ferrez e Flávio de Barros. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. Inauguração: 4ª (9). 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 29/7.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Jeffer Zion

Em ‘Memorial Tupinambá’, o artista plástico autodidata apresenta, entre pinturas e instalações feitas de metal e lonas de caminhão, obras ligadas a etnias indígenas, ancestralidade e a reflexões sobre a sociedade moderna. Memorial da América Latina. Galeria Marta Traba. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Inauguração: 4ª (9). 9h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 8/6.

A Luz das Coisas e os Cenários do Mundo

A mostra é o resultado de oito oficinas de arte ministradas pelo artista Yugo Mabe para participantes do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural, que atende crianças e jovens com deficiência intelectual e em vulnerabilidade social. Nas aulas, ele ensinou técnicas de composição de cores e luminosidade. Pinacoteca da Associação Paulista de Medicina. Av. Brig. Luís Antônio, 278, Bela Vista, 3188-4200. Inauguração: 3ª (8). 10h/20h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 30/5.

Mário Fotógrafo

Reconhecido na literatura, Mário de Andrade foi um dos pioneiros da fotografia modernista no Brasil. A mostra reúne imagens feitas por ele de paisagens e personagens das regiões norte e nordeste do País, além de experimentos como autorretratos em sombra. Casa Mário de Andrade. R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, 3666-5803. Inauguração: sáb. (5). 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 4/8.

Papéis Efêmeros: Memórias Gráficas do Cotidiano

Com curadoria de Chico Homem de Melo e Solange Ferraz de Lima, a mostra reúne 500 itens como rótulos, papéis de bala, santinhos, cadernos escolares e outros impressos cujo destino mais comum é o descarte, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Inauguração: 5ª (10). 9h/21h30 (sáb., 10h/21h30; dom. e fer., 10h/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 26/8.