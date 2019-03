Exposições de Sérvulo Esmeraldo e Antoni Tàpies estão entre as inaugurações da semana

Sérvulo Esmeraldo: Linguagens Múltiplas

O IAC e o Museu Belas Artes de São Paulo apresentam mostra que destaca experimentações do artista a partir dos anos 1950, entres pinturas, esculturas, gravuras e desenhos. IAC. R. Dr. Álvaro Alvim, 76, V. Mariana, 3255-2009. Inauguração: 5ª (14). 10h/18h (sáb., 10h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 1º/6.

Antoni Tàpies

A exposição reúne 13 obras produzidas a partir dos anos 1970 pelo pintor, escultor e teórico catalão, morto em 2012. Bergamin & Gomide. R. Oscar Freire, 379, Jd. Paulista, 3853-5800. Inauguração: 4ª (13). 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 27/4.

Sergio Poroger

Em ‘Cine Mu(n)do’, mostra com curadoria de Bob Wolfenson, o fotógrafo apresenta 20 imagens, feitas no Brasil, nos Estados Unidos e na Holanda, de cinemas de rua, fachadas, locações de filmes clássicos e outros cenários ligados a este universo. Estação da Luz. Inauguração: 2ª (11). 4h40/0h30 (sáb., 4h40/1h). Até junho.

Irmãos Porisse

Gêmeos radicados na França, os irmãos Julien e Liam Porisse apresentam cerca de 30 obras, entre telas a óleo e esculturas, que revelam seus olhares distintos para a arte. Centro Brasileiro Britânico. R. Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros, 3819-4120. Inauguração: sáb. (9). 10h/19h (sáb., dom. e fer., 10h/16h). Grátis. Até 15/4.

Janaina Mello Landini

Com curadoria de Taisa Palhares, a mostra ‘Aqui, Agora’ traz uma instalação composta por uma grande corda tensionada no salão principal da galeria. No andar superior, são expostas trabalhos em tela da artista. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. Inauguração: sáb. (9). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 6/4.

Lampejo

Com curadoria de Leandro Muniz, a mostra reúne obras de Claudio Matsuno e Renata Pedrosa, artistas que lançam mão de diferentes suportes, ressaltando aproximações e diferenças entre elas. Galeria Virgilio. R. Dr. Virgílio Pinto, 426, Pinheiros, 3062-7339. Inauguração: sáb. (9). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 6/4.

Marcelo Oséas

O fotógrafo apresenta, em seu estúdio, a mostra ‘Uma Crônica Munduruku’, com registros da aldeia indígena impressos e pigmentados com elementos naturais amazônicos. R. Professor Filadelfo Azevedo, 521, V. Nova Conceição, 97995-1241. Inauguração: 5ª (14). 14h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 12/4.

Viagem de Spix e Martius pelo Brasil

A exposição destaca o legado das expedições dos dois cientistas pelo Brasil, com suas pesquisas sobre a natureza e a sociedade do século 19. Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. Sala Multiuso. R. da Biblioteca, 21, Cidade Universitária, 2648-0841. Inauguração: 2ª (11). 8h30/18h30 (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 26/4.