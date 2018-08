Exposições de Melvin Edwards e Bob Wolfenson estão entre as inaugurações da semana

+ Crescido em ambiente segregacionista, Melvin Edwards dedica sua produção – até hoje, aos 81 anos – a temas como raça, direitos civis, violência e diáspora africana. Primeiro escultor afro-americano a expor individualmente no Whitney Museum of American Art, ele ganhou reconhecimento internacional apenas recentemente. E, a partir de 6ª (24), o Masp – que se volta, este ano, às ‘histórias afro-atlânticas’ – recebe a maior exposição de sua obra feita fora dos Estados Unidos.

Com curadoria de Rodrigo Moura, curador adjunto de arte brasileira do museu, ‘Fragmentos Linchados’ reúne 37 esculturas de uma série homônima, que abrange mais de cinco décadas de produção do artista. São trabalhos de parede em pequena escala, para os quais o artista se utiliza de objetos de metal como facas e ganchos que, soldados uns aos outros, acabam por borrar as fronteiras entre abstração e figuração.

Tais artefatos evocam o contexto rural do sul dos Estados Unidos, onde Edwards viveu. E, fazendo uso deles em suas criações, o artista busca uma síntese entre a escultura de solda modernista, elementos do minimalismo e as tradições da escultura africana.

ONDE: Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. QUANDO: Inauguração: 6ª (24). 10h/18h (3ª, 10h/20h; fecha 2ª). Até 15/11. QUANTO: R$ 35 (3ª, grátis; até 17/10: 3ª e 4ª, grátis).

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Bob Wolfenson: Retratos

A exposição reúne mais de 200 imagens que o fotógrafo fez de personalidades da cultura, do esporte, da política e da moda. Entre elas, Zélia Gattai e Jorge Amado (detalhe acima). Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elísios, 3226-7361. Inauguração: 6ª (24). 10h/19h (dom. e fer., 10h/17h; fecha 2ª). Grátis. Até 9/12.

Antonio Dias | 1980-1989

Realizada em parceria com a Galeria Nara Roesler, a mostra traz obras do período em que o artista realizou experimentações com materiais pictóricos orgânicos. Auroras. Av. São Valério, 426, Morumbi, 99600-9876. Inauguração: sáb. (25). Sáb., 11h/18h (demais dias, mediante agendamento). Grátis. Até 6/10.

Arte-Veículo

A exposição reúne mais de 200 obras realizadas nos últimos 60 anos. Nelas, artistas como Analívia Cordeiro, Cildo Meirelles e Nuno Ramos exploram a mídia de massa brasileira como espaço de intervenção artística. Sesc Pompeia. Área de Convivência. R. Clélia, 93, 3871-7759. Inauguração: 4ª (29). 10h/21h30 (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 2/12.

Arthur Omar

‘A Origem do Rosto’, mostra com curadoria de Adolfo Montejo Navas, reúne ensaios fotográficos e instalações multimídias que propõem diálogos entre a fotografia, a percepção e a antropologia. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Inauguração: 5ª (30). 11h/21h30 (sáb. e fer., 10h30/18h30; fecha dom.). Grátis. Até 1º/12.

Beatriz Chachamovit

A artista exibe a instalação ‘Jardins Inférteis’, composta por esculturas de cerâmica criadas a partir de pesquisa sobre o ecossistema marinho. Sesc Santana. Solarium. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Inauguração: 3ª (28). 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 1º/12.

Estratégias Conceituais

Com curadoria de Ricardo Sardenberg, a mostra busca destacar a arte latina do período de repressão política entre as décadas de 1960 e 1980. Entre os 42 artistas, estão nomes como Hélio Oiticica, León Ferrari, Lygia Pape e Cildo Meireles. Bergamin & Gomide. R. Oscar Freire, 379, Jd. Paulista, 3853-5800. Inauguração: sáb. (25). 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 20/10.

Galeria Nara Roesler

O espaço recebe duas mostras. ‘Asterismos’ reúne dez esculturas e uma instalação que integram a produção recente de Artur Lescher. E ‘Gula’, de Berna Reale, é composta por seis séries fotográficas e uma instalação em que a artista aprofunda sua investigação sobre a violência. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 2039-5454. Inauguração: sáb. (25). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 3/11.

German Lorca: Mosaico do Tempo, 70 Anos de Fotografia

Com 150 imagens, a mostra busca sintetizar a ampla carreira do fotógrafo, de 96 anos. Diferentes núcleos revelam, entre outros aspectos, sua ligação com o Foto Cine Clube Bandeirante, seus retratos e autorretratos, suas fotografias artísticas e publicitárias e os registros que fez da cidade de São Paulo. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Inauguração: sáb. (25), 11h. 9h/20h30 (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 4/11.

Jessica Mein

Com produção que parte do uso de materiais obsoletos encontrados em lugares onde morou, a artista apresenta uma instalação de ‘vídeo-animação’ e um conjunto de trabalhos geométricos, tecidos no cânhamo. Galeria Leme. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184. Inauguração: sáb. (25), 13h. 10h/19h (sáb., 10h/ 17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 29/9.

Maria Laet

Desenvolvidos em diferentes suportes, como vídeo, fotografia e monotipia, os trabalhos que compõem a mostra ‘Poro’ carregam reflexões sobre temas como o tempo e a imprevisibilidade. Galeria Marília Razuk. R. Jerônimo da Veiga, 62, Itaim Bibi, 3079-0853. Inauguração: 2ª (27). 10h30/19h (sáb., 11h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 20/10.

Santídio Pereira

Em ‘O Olhar da Memória’, o artista, de 22 anos, exibe 14 xilogravuras inéditas. A maioria delas traz imagens de pássaros da caatinga piauiense, onde ele viveu até os 8 anos de idade. A curadoria é de Luisa Duarte. Galeria Estação. R. Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, 3813-7253. Inauguração: 6ª (24). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 22/9.

Tec

Em ‘Rock & Drones’, mostra com curadoria de Baixo Ribeiro e Laura Rago, o argentino apresenta telas, fotografias e vídeos que mesclam arte de rua e tecnologia. Choque Cultural. R. Medeiros de Albuquerque, 250, V. Madalena, 3061-4051. Inauguração: sáb. (25), 12h. 12h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 6/10.

Yan Xing

Em ‘Opfer’, o chinês apresenta duas grandes instalações multimídia, ligadas a seus estudos sobre temas como negatividade, resistência e ordem. Galeria Jaqueline Martins. R. Dr. Cesário Mota Junior, 433, V. Buarque, 2628-1943. Inauguração: 3ª (28). 10h/19h (sáb., 12h/ 17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 13/10.