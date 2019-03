Exposições de Marc Ferrez, Alfredo Volpi e Bruno Giorgi estão entre as inaugurações da semana

Um dos principais fotógrafos brasileiros do século 19 ganha, a partir desta semana, uma ampla retrospectiva no Instituto Moreira Salles. Em Marc Ferrez: Território e Imagem, será possível conferir uma seleção de 300 imagens e documentos do artista que se consagrou pelos diversos registros que produziu do País.

Com curadoria de Sergio Burgi, a exposição contempla diferentes fases e facetas do fotógrafo – desde 1867, quando iniciou sua carreira, até 1922, ano anterior à sua morte.

Entre as primeiras salas, serão exibidas imagens de paisagens, sobretudo do Rio de Janeiro (sua cidade natal), além de trabalhos frutos da atuação de Ferrez como fotógrafo oficial da Comissão Geológica do Império do Brasil, com a qual percorreu as diversas regiões brasileiras. Dessas viagens, também há registros, por exemplo, de índios botocudos, produzidos no sul da Bahia.

A modernização do País, com a construção de ferrovias e outras obras públicas, também ganha destaque em suas fotos, assim como o trabalho escravo em fazendas de café do vale do Paraíba. Além disso, a exposição enfoca sua atuação no ramo empresarial, como comerciante de equipamentos fotográficos e cinematográficos.

ONDE: Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. QUANDO: Inauguração: 3ª (26), 18h/22h. 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Até 21/7. QUANTO: Grátis.

CONFIRA OUTROS DESTAQUES

+ A exposição 17 e a Gravura Moderna nas Américas (foto acima) reúne 56 obras neste suporte pertencentes ao MAC USP e a três instituições americanas – a Terra Foundation, o Brooklyn Museum e o Art Institute of Chicago. Com curadoria de Carolina Rossetti de Toledo, Ana Gonçalves Magalhães e Peter John Brownlee, são exibidos trabalhos produzidos entre os anos 1910 e 1960 (período marcado por diferentes experimentações), por artistas como os brasileiros Lívio Abramo e Geraldo de Barros. MAC USP. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254. Inauguração: sáb. (23), 11h. 10h/21h (fecha 2ª). Grátis. Até 2/6.

+ Artur Lescher: Suspensão (foto acima) reúne 120 obras – entre instalações, esculturas, maquetes e cadernos de desenho – que mostram como o artista faz uso da engenharia e da matemática para testar a aplicação de noções de gravidade. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. Inauguração: sáb. (23), 11h. 10h/18h (fecha 3ª). Grátis. Até 24/6.

+ A amizade entre Alfredo Volpi (foto acima) e Bruno Giorgi é tema de uma nova exposição, que apresenta cerca de 100 obras dos dois artistas, além de fotografias e outros registros da relação entre eles. Pinakotheke. R. Ministro Nelson Hungria, 200, Morumbi, 3758-5202. Inauguração: 2ª (25). 10h/18h (sáb., 10h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 25/5.

+ Farnese de Andrade – Memórias Imaginadas exibe cerca de 70 pinturas, desenhos, gravuras e trabalhos tridimensionais do artista, cuja produção é frequentemente associada ao surrealismo. A curadoria é de Denise Mattar. Galeria Almeida e Dale. R. Caconde, 152, Jd. Paulista, 3882-7120. Inauguração: 2ª (25). 10h/19h. Grátis. Até 25/5.

+ ‘Bacante’, nova mostra de Regina Parra, reúne obras em que a artista busca destacar a força feminina, incluindo três novas séries de pintura, além de trabalhos em néon e em vídeo. Anexo Millan. R. Fradique Coutinho, 1.416, V. Madalena, 3031-6007. Inauguração: 6ª (22). 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 20/4.

+ A exposição Tensão Relações Cordiais inaugura a Galeria do Parque, dentro d’A Casa do Parque. Com curadoria de Tadeu Chiarelli, reúne obras da coleção de Regina Pinho de Almeida, de nomes como Claudia Andujar e Waltercio Caldas. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.300, Alto de Pinheiros, 3811-9264. Inauguração: sáb. (23). 11h/19h (sáb., 10h/18h; fecha 2ª). Até 30/6.

OUTRAS INAUGURAÇÕES NA CIDADE

Ananda Seidl

A artista apresenta ‘Tropikus’, mostra composta por 13 pinturas e uma instalação inspiradas na exuberância tropical. Espacio Uruguay São Paulo. Av. Paulista, 1.776, metrô Trianon-Masp, 3251-2699. Inauguração: 6ª (22). 14h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 21/4.

Consciência Cibernética (?) Horizonte Quântico

A exposição destaca obras de artistas de países como Áustria, Brasil, Estados Unidos e França, que apontam para um futuro em que máquinas poderão ter consciência e estabelecer diálogos com os seres humanos. David Bowen, Justine Emard e Rejane Cantoni estão entre os nomes que integram a mostra. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. Inauguração: 5ª (28). 9h/20h30 (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 19/5.

Do Cenário ao Museu

Com curadoria de Gabriela Rios, a mostra exibe mais de 70 itens da coleção de bens móveis adquiridos para recompor o ambiente da Casa do Bandeirante, em 1954. As peças são expostas em diálogo com fotografias históricas do evento. Solar da Marquesa de Santos. R. Roberto Simonsen, 136, Sé, 3241-1081. Inauguração: sáb. (23), 11h. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis. Por tempo indeterminado.

Entre o Conceito e o Imaginário

Entre pinturas e esculturas, as artistas Maria Mallmann, Vera Reichert e Zetti Neuhaus expõem 21 trabalhos inéditos. Inn Gallery. R. Dr. Melo Alves, 138, Jd. Paulista, 2659-0630. Inauguração: 6ª (22). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 5/4.

Macaparana

A mostra individual ‘Formas/Suportes’ reúne mais de 30 trabalhos, em diferentes suportes, do artista pernambucano, cuja produção é lembrada pelo rigor geométrico e pela informalidade da abstração. Dan Galeria. R. Estados Unidos, 1.638, Jd. América, 3083-4600. Inauguração: 2ª (25). 10h/19h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 30/4.

Sem Convenções

A exposição reúne obras em diferentes suportes e conceitos assinadas por Inês Fernandez, Olivia Niemeyer e Silvia Matos. A mostra, contudo, destaca aspectos em comum entre as produções, como a ideia de ruptura nas composições. Casa Contemporânea. R. Capitão Macedo, 370, V. Mariana, 2337-3015. Inauguração: sáb. (23). 14h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 4/5.

Tereza Nazar – Liberdade e Ousadia nos Anos 60

Com curadoria de João Spinelli, a mostra é composta por 16 obras, entre as quais destacam-se pinturas para as quais a artista apropriou-se de materiais não convencionais, como tecidos, parafusos e plásticos. Galeria Berenice Arvani. R. Oscar Freire, 540, Cerqueira César, 3082-1927. Inauguração: 4ª (27). 10h/19h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 26/4.

William Forsythe: Objetos Coreográficos

A exposição reúne instalações e vídeos a partir dos quais o coreógrafo e artista visual americano convoca os visitantes a se mover, por meio de estímulos prévios, como instruções escritas ou faladas. As obras também dialogam com arquitetura do edifício do Sesc Pompeia, projetado por Lina Bo Bardi. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7759. Inauguração: 4ª (27). 10h/21h30 (sáb., dom. e fer., 10h/19h30; fecha 2ª). Grátis. Até 28/7.

Zica Bergami

Com curadoria de Jacques Ardies, a exposição reúne 50 desenhos em nanquim sobre papel, coloridos e em preto e branco, produzidos pela artista entre 1987 e 2009. Galeria Jacques Ardies. R. Morgado de Mateus, 579, V. Mariana, 5539-7500. Inauguração: 4ª (27). 10h/17h30 (sáb., 10h/16h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 20/4.