Exposições de Janaina Tschäpe e Edith Derdyk estão entre as inaugurações da semana

+ Janaina Tschäpe exibe pinturas abstratas em grande formato em ‘Mapping the Unattainable’. Obras como ‘Radiant Hues of Paradise’ (detalhe acima) resultam de sua observação da natureza. Fortes D’Aloia & Gabriel. Galpão. R. James Holland, 71, Barra Funda, 3392-3942. Inauguração: sáb. (3), 15h. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 28/9.

+ As origens do livro são o tema de ‘Protolivro’, mostra em que a artista Edith Derdyk apresenta investigações em torno de páginas, objetos antigos e outros vestígios. Casa de Cultura do Parque. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.300, Alto de Pinheiros, 3811-9264. Inauguração: sáb. (3), 11h. 11h/19h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 13/10.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Adriana Oliver

Pinturas de pop art ligadas a questões feministas são apresentadas na mostra ‘All the Lonely People’, da artista espanhola. Galeria Houssein Jarouche. R. Estados Unidos, 2.109, Jd. América, 3061-0690.

Inauguração: sáb. (3). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 14/9.

Arte Atual – Jamais me Olharás Lá de Onde te Vejo

A mostra, cujo título remete a uma frase do psicanalista francês Jacques Lacan, reúne obras dos artistas Éder Oliveira, Regina Parra e Vigínia de Medeiros em torno de reflexões sobre o retrato como gênero pictórico – e como forma de atribuição de identidades. Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. Inauguração: 5ª (8). 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 29/9.

Canção Guardian: Trilhas por Julia Pascali

Quase 40 anos de produção da artista ganham destaque em mostra com desenhos, instalações, vídeos, fotografias e performances. Astrolábio Ateliê et Galeria. R. Maria Leonete da Silva Nóbrega, 126, Alto de Pinheiros, 3862-0558. Inauguração: sáb. (3), 15h. Visitas mediante agendamento. Grátis. Até 25/8.

Comandante Mamberti: Fotos Colagens e Fotos Históricas

A trajetória do ator Sérgio Mamberti, que acaba de completar 80 anos, é relembrada na mostra. Galeria São Paulo Flutuante. R. Estados Unidos, 2.186, Jd. América, 3064-7019. Inauguração: 2ª (5). 11h/18h. Grátis. Até 31/8.

Eduardo Berliner

O artista apresenta 19 pinturas a óleo sobre diferentes suportes e três grupos de desenhos. Os temas envolvem registros diários feitos a partir da observação de seu entorno e um mapeamento de questões íntimas. Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. Inauguração: sáb. (3), 14h. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 14/9.

Galeria Luisa Strina

A galeria apresenta duas mostras paralelas. ‘Carcaça’ reúne pinturas em que Caetano de Almeida presta tributo à tradição da natureza-morta, de animais dissecados, realizada por nomes como Rembrandt, Soutine e Francis Bacon. Já ‘Taking Sides’ reúne esculturas e fotografias de Brian Griffiths. R. Padre João Manuel, 755, Cerqueira César, 3088-2471. Inauguração: 4ª (7). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 14/9.

Inês Schertel

A designer gaúcha apresenta uma série de trabalhos em lã na mostra ‘Lanares’, incluindo tapeçarias, luminárias, cestos, bancos e objetos. Bolsa de Arte. R. Mourato Coelho, 790, V. Madalena, 3812-7137. Inauguração: 5ª (8). 11h/17h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 6/9.

Inferno de Nós

A mostra põe em diálogo a produção de Angela Fernandes, com pinturas de óleo sobre tela, e a de Fabio Benetti, com técnica mista de material reciclado e pigmentos. Passagem Literária da Consolação. R. da Consolação com Av. Paulista, metrô Consolação. Inauguração: sáb. (3), 16h. 7h/20h (sáb. e fer., 10h/20h; fecha dom.). Grátis. Inf.: iagocalegari.com

Karola Braga

A artista participa do ciclo de mostras Da Impossibilidade de Dialogar Só, que ocupa a Casinha da Oficina Cultural Oswald de Andrade. Ela apresenta um trabalho de azulejaria perfumada nos sete metros de fachada do local. R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Inauguração: 2ª (5). 9h/21h30 (sáb., 10h/18h; fecha dom.). Grátis. Até 28/9.

Latino-américa Independente

A mostra de quadrinhos é dividida em dois eixos. O primeiro destaca o processo de independência dos países latino-americanos a partir de 44 trabalhos de nomes como Bira Dantas, Eder Santos e Natalia Forcat. O segundo, de César Carrizo, aborda a revolução cubana. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Inauguração: sáb. (3), 12h. 9h/18h (sáb., 9h/ 15h; fecha dom.). Grátis. Até 1º/9.

A Luz de Antônio Peticov

A Galeria Ricardo Von Brusky e Cacá Nóbrega apresentam mostra com dez esculturas, duas instalações em néon e seis pinturas inéditas do artista, que, no sábado (3), às 18h, realiza palestra no local. Galeria Ricardo Von Brusky. R. Estados Unidos, 336, Jd. América, 2373-0768. Inauguração: sáb. (3). 11h/19h (sáb., 16h/20h; fecha dom.). Grátis. Até 17/8.

No Martins

Com curadoria de Hélio Menezes, o artista apresenta ‘Campo Minado’, mostra com pinturas, vídeos, instalações e objetos com os quais ele questiona interferências no direito de ir e vir em certas áreas das cidades. Baró Galeria. R. da Consolação, 3.417, Cerqueira César, 3661-9770. Inauguração: sáb. (3), 14h. 10h/19h (sáb., 11h/19h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 14/9.

Sérgio Free

Cenários urbanos realistas, a partir da observação de pessoas e arquitetura das grandes metrópoles, marcam ‘A Predição’, mostra com trabalhos de street art do artista. Casa Jacarepaguá. R. João Della Manna, 1.228, Butantã, 97158-9878. Inauguração: dom. (4). 10h/17h. Grátis. Até 3/10.

Tsuyoshi Tane

A mostra ‘Arqueologia do Futuro – Memória e Visão’ destaca o processo criativo do premiado arquiteto japonês, a partir de objetos, fotografias e materiais encontrados nos locais das construções de seus projetos. Japan House. Av. Paulista, 52, metrô Brigadeiro, 3090-8900. Inauguração: 3ª (6). 10h/20h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 13/10.

Zina Kossoy

Com curadoria de Vera Simões, a mostra ‘Mar Português – Cultura e Arte na Atualidade’ reúne uma série de 150 registros feitos pela fotógrafa em diferentes pontos de Portugal. Casa de Portugal. Av. Liberdade, 602, Liberdade, 3273-5555. Inauguração: 6ª (2). 10h/17h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 31/8.

Zipper Galeria

A galeria apresenta ‘Renascimento’, mostra com curadoria de Eder Chiodetto, que reúne fotografias em que a colombiana Adriana Duque busca dialogar com a pintura de retratos do movimento europeu. Paralelamente, o projeto Zip’Up apresenta ‘Retrogosto’, de João GG, que inclui fotografias de paisagens e uma série de objetos. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. Amé- rica, 4306-4306. Inauguração: 4ª (7). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 31/8.