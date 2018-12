Exposições de Claudia Andujar e Burle Marx estão entre as inaugurações da semana

O Instituto Moreira Salles (IMS) inaugura uma das maiores mostras realizadas em seu espaço na Avenida Paulista. A partir deste sábado (15), Claudia Andujar – A Luta Yanomami exibe, ao longo de dois andares, mais de 300 obras da fotógrafa brasileira.

O conjunto traça um panorama de sua dedicação ao povo indígena ianomâmi, desde os anos 1970. O curador Thyago Nogueira, coordenador da área de fotografia contemporânea no IMS, fez um recorte a partir do acervo de mais de 40 mil imagens da artista, abordando aspectos pouco conhecidos de sua trajetória e destacando sua luta pela demarcação de terras indígenas.

Transpondo o jornalismo e a antropologia para a fotografia, ela registrou desde atividades diárias na floresta até rituais xamânicos daquele povo. A mostra expõe, entre outras séries, parte dos retratos que fez de crianças e adultos indígenas, com os quais ela buscava criar intimidade.

No dia da abertura, às 11h (com retirada de ingressos 1h antes), o IMS sedia um debate com Andujar, o curador e o líder indígena Davi Kopenawa – que ainda conduz um ritual xamânico no domingo (16), às 11h.

ONDE: IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. QUANDO: Inauguração: sáb. (15), 11h. 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Até 7/4/2019. QUANTO: Grátis.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Burle Marx: Arte, Paisagem e Botânica

Com curadoria de Cauê Alves, a exposição reúne 70 trabalhos do artista (1909-1994), entre desenhos, pinturas, esculturas, tapeçarias, projetos paisagísticos e registros de espécies botânicas. MuBe. R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 2594-2601. Inauguração: sáb. (15). 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 17/3/2018.

Augôsto Augusta 50 Anos

A galeria, que lança livro sobre seus 50 anos, apresenta exposição com peças que dialogam com a publicação ou estão presentes nela. São exibidos trabalhos de nomes como Aldemir Martins, Emanoel Araújo, Amelia Toledo e Claudio Tozzi. Augôsto Augusta. R. Augusta, 2.161, Cerqueira César, 3082-1830. Inauguração: 4ª (19). 9h30/10h30 (sáb., 9h30/14h; fecha dom.). Grátis. Até 28/2/2019.

Cidade (In)acessível

A exposição, que faz parte do projeto Alfabetização Visual, reúne fotografias feitas por pessoas com deficiência visual, que receberam ajuda de alunos do curso de fotografia do Senac para registrar imagens sobre suas rotinas em São Paulo. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 6ª (14). 10h/20h (dom. e fer., 9h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 13/1/2019.

Fernando Banzi

No projeto Nova Fotografia 2018, o artista apresenta uma série de fotopinturas digitais que partem de retratos do fotógrafo Alberto Henschel. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 6ª (14). 10h/21h (dom. e fer., 9h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 27/1/2019.

Masp

O museu abre duas mostras simultâneas. ‘Lucia Laguna: Vizinhança’ reúne 21 obras da produção recente da pintora, que trazem como tema a paisagem observada pela janela de seu ateliê no Rio de Janeiro. E ‘Pedro Figari: Nostalgias Africanas’ apresenta 63 telas do pintor modernista uruguaio, que registra a memória e os costumes da população afro de seu país. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Inauguração: 6ª (14). 10h/18h (3ª, 10h/20h; fecha 2ª). R$ 35. Até 10/2/2019.

Raul Mourão

Em ‘Boxer’, o artista apresenta, em formato de múltiplo, um cachorro feito com blocos de madeira, criado a partir de uma parceria lúdica com seu filho. A ideia é que o público interaja com as criações. Carbono Galeria. R. Joaquim Antunes, 59, Jd. Paulistano, 4564-8400. Inauguração: dom. (16). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 2/2/2019.

Rizza

Com o uso de vidro manipulado, a artista propõe, em ‘E.spelho’, um movimento entre interior e exterior a partir de reflexos, projeções e reproduções. Aura Arte Contemporânea. R. Wisard, 397, V. Madalena, 3034-3825. Inauguração: 3ª (18). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 26/1/2019.