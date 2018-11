Exposições: confira as inaugurações desta semana em São Paulo

Aonde Vamos?

Questões políticas e sociais inspiram a exposição coletiva, que reúne obras de artistas como Adolfo Montejo Navas, Ana Vitória Mussi, Clara Ianni, Nazareth Pacheco e Ole Ukena (foto). Galeria

Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. Inauguração: sáb. (1º), 13h/18h. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 31/1/2019.

Beni Bologna

Além de sua produção pictórica e tridimensional, o artista apresenta, em ‘Fluorescência’, trabalhos inéditos feitos em seu tablet, cuja cadeia de cores inspira o nome da mostra. Inn Gallery. R. Melo Alves, 138, Cerqueira César, 2659-0630. Inauguração: 4ª (5). 10h/19h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 21/12.

Fabio Benetti

Na mostra ‘Purgatório’, o artista apresenta grandes relevos monocromáticos ligados, entre outros temas, a inquietações políticas atuais. Galeria Tribo. R. Dr. Cesário Mota Júnior, 281, V. Buarque. Inauguração: 6ª (30). 13h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 2/2/2019.

Lucas Pennacchi

‘Reflexões: Alma e Natureza’ reúne 30 obras do artista, cuja produção é marcada pelo uso de formas geométricas e temas como peixes e paisagens. Casa Galeria. R. Fradique Coutinho, 1.216, Pinheiros, 3841-9620. Inauguração: 4ª (5). 13h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom e 2ª). Grátis. Até 2/2/2019.

Museu de Arte Sacra

O museu apresenta duas mostras simultâneas. ‘È Nato Gesù’ exibe o trabalho do presepista italiano Ulderico Pinfildi, com exibição de vídeo e projeção. ‘Os Artesãos e seus Presépios’ ocupa, durante o mesmo horário de visitação, a Sala MAS da estação Tiradentes (Av. Tiradentes, 551, Bom Retiro) com criações de 14 artesãos de São Paulo (R$ 4, bilhete do metrô). Av. Tiradentes, 676, metrô Tiradentes, 3326-5393. Inauguração: 6ª (30). 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 6/1/2019.

Sarro – O Brasileiro Global

Com temas ligados a cenas cotidianas, à pobreza e ao desmatamento, o artista apresenta 53 pinturas e esculturas inéditas, em uma seleção que inclui obras com acessibilidade para deficientes visuais. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Inauguração: 4ª (5). 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 13/1/2019.

Vermelho Steam

Em ‘Relíquias’, o artista apresenta suas intervenções sobre latas de spray, que trazem referências de seu universo onírico. Também exibe, em parceria com Popoke, latas esculpidas em madeira resgatada em florestas e descartes da cidade. Luis Maluf Art Gallery. R. Peixoto Gomide, 1.887, Jd. Paulista, 2367-3437. Inauguração: 6ª (30). 11h/20h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 12/1/2019.