Exposições: confira as inaugurações da semana em São Paulo

INAUGURAÇÕES

Galeria Estação

A galeria apresenta mostra com telas, desenhos, tapetes e modelagens de Fernando Diniz (1918-1999; foto acima). Também destaca a produção de Josef Hofer, artista nascido na Bavária e referência da ‘arte bruta’. R. Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, 3813-7253. Inauguração: 3ª (10). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 9/10.

Camille Kachani

Em ‘Solilóquio’, a artista apresenta um conjunto de esculturas ligadas a processos de transformação e deslocamentos. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. Inauguração: 6ª (6). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 5/10.

Flávia K

A fotógrafa baiana apresenta ‘Bahia Barroca – Tradição e Contraste’, com seu olhar para as tradições do movimento barroco dos séculos 17 e 18. Palácio dos Bandeirantes. Av. Morumbi, 4.500, Morumbi, 2193-8000. Inauguração: 4ª (11). Visitas guiadas de hora em hora, entre 10h e 17h (chegar 15 min. antes). Até 11/10.

Jardinalidades

De nomes como Daniel Caballlero, Fernando Piola e Laura Gorski, a mostra aborda a relação entre natureza e cidade, com obras que dialogam com o Sesc Parque Dom Pedro II e seu entorno. Sesc Parque Dom Pedro II. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Inauguração: sáb. (7). 10h/17h45 (fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 8/12.

Tinko Czetwertynski

Radicado no Brasil, o fotógrafo belga expõe imagens em grandes e médios formatos com seu olhar para belezas naturais do País. Bossa Nova Sotheby’s International Realty. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2.027, Jd. América, 3061-0000. Inauguração: 4ª (11). 9h/19h30 (sáb., 9h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 10/11.

MOSTRAS RECOMENDADAS PELO ‘DIVIRTA-SE’

Janaina Tschäpe

A artista exibe pinturas em grande formato em ‘Mapping the Unattainable’. Obras como ‘Radiant Hues of Paradise’ resultam de sua percepção da natureza. Fortes D’Aloia & Gabriel. Galpão. R. James Holland, 71, Barra Funda, 3392-3942. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Fecha sáb. (7). Grátis. Até 28/9.

Carlos Moreira – Wrong so Well

A mostra exibe um conjunto de 400 obras do fotógrafo. A seleção inclui registros em preto e branco das ruas de São Paulo, que marcam sua fase clássica, e fotografias coloridas realizadas a partir dos anos 1980. Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elísios, 3226-7361. 10h/19h (dom. e fer., 10h/17h; fecha 2ª). Grátis. Até 27/10.

Letizia Battaglia: Palermo

A mostra reúne cerca de 90 imagens da fotógrafa italiana que, ao longo de quatro décadas, registrou a Guerra da Máfia em Palermo. IMS Paulista. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 22/9.

Sebastião Salgado

‘Gold – Mina de Ouro Serra Pelada’ reúne registros feitos pelo fotógrafo da rotina de trabalhadores no garimpo a céu aberto brasileiro. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 10h/21h30 (dom. e fer., 10h/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 3/11.

ÚLTIMA CHANCE

Galeria Kogan Amaro

A galeria apresenta duas mostras. Uma delas reúne pinturas de Felipe Góes. A outra, de Fabiano Rodrigues, traz colagens e fotomontagens a partir de negativos antigos. Al. Franca, 1.054, Jd. Paulista, 3045-0944. 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 6ª (6).

História da Poesia Visual Brasileira

Com obras do acervo de Paulo Bruscky, a mostra destaca materiais gráficos de vários artistas e movimentos, tais como Vicente do Rego Monteiro, ligado à poesia visual e experimental, e Wlademir Dias-Pino, do grupo Poema/Processo. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 9h/21h (sáb., 10h/21h; dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (8).

Inês Schertel

A designer gaúcha apresenta uma série de trabalhos em lã na mostra ‘Lanares’, incluindo tapeçarias, luminárias, cestos, bancos e objetos. Bolsa de Arte. R. Mourato Coelho, 790, V. Madalena, 3812-7137. 11h/17h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 6ª (6).

Ocupação Lydia Hortélio

O Itaú Cultural homenageia a educadora e musicóloga que dedicou sua trajetória à pesquisa de cantorias e brincadeiras infantis da cultura brasileira. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. 9h/20h30 (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (8).