Exposições: confira as inaugurações da semana em São Paulo

Afonso Tostes

Em ‘Cada Um’, primeira mostra de 2019 na Galeria Millan, o mineiro exibe cerca de 15 esculturas de madeira feitas com remos que ele vem coletando ao longo do litoral brasileiro nos últimos anos. R. Fradique Coutinho, 1.360, Pinheiros, 3031-6007. Inauguração: sáb. (2), 12h/16h. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 1º/3.

Conversas em Gondwana

A exposição é fruto de um projeto de experimentação com artistas da África do Sul e do Brasil, com trabalhos colaborativos de nomes como Haroon Gunn-Salie, Gabrielle Goliath, Aline Xavier e Ana Hupe. CCSP. Piso Flávio de Carvalho. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Inauguração: 5ª (7). 10h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 7/4.

Fernando Zarif

Entre colagens de objetos, esculturas e pinturas, a exposição reúne 50 obras do artista (1960-2010), conhecido por sua produção artística interdisciplinar. Luciana Brito Galeria. Av. Nove de Julho, 5.162, Jd. Europa, 3842-0634. Inauguração: sáb. (2), 12h. 10h/19h (sáb., 11h/ 18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 9/3.

Josafá Neves

Sob curadoria de Marcus Lontra, ‘Visceral Art’ reúne pinturas, gravuras, instalações e objetos ligados à cultura afro brasileira. Baró Galeria. R. da Consolação, 3.417, Cerqueira César, 3661-9779. Inauguração: 6ª (1º). 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 16/3.

Lidia Lisboa

‘Vestidos e Cupinzeiros’ reúne 50 trabalhos feitos com crochê, tecidos, meias e argila. As diversas amarrações que a artista faz desses materiais geram objetos sensoriais com reflexões dela sobre a temática feminina. Espaço Caixa Branca. R. Silva Pinto, 254, Bom Retiro, 3223-0868. 6ª (1º) a 3ª (5), mediante agendamento por e-mail (hello@espacocaixabranca.com.br). Grátis.

Samuel de Saboia

Parte do projeto Emma Pop, ‘Guardiões’ reúne trabalhos em diferentes suportes nos quais o artista recifense explora a natureza dos anjos. A curadoria é de Ana Carolina Ralston. Emmathomas Galeria. Al. Franca, 1.054, Jd. Paulista, 3045-0755. Inauguração: 6ª (1º). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 23/3.

São Vito – Uma Escavação

A exposição resgata a história do Edifício São Vito, marco do Centro de São Paulo inaugurado em 1959 e demolido em 2011. Sesc Parque Dom Pedro II. Área de Exposições. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Inauguração: sáb. (2). 10h/17h45 (fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 5/5.