Exposições: confira as inaugurações da semana em museus e galerias de São Paulo

As novidades do roteiro de exposições entre 13/9 e 19/9

Alphonse Mucha: o Legado da Art Nouveau

A exposição apresenta a maior coletânea do artista (1860-1939) já exibida no Brasil. Sob curadoria de Tomoko Sato, são expostas mais de cem obras que destacam sua trajetória publicitária, com ilustrações para produtos, capas de livros e divulgação de espetáculos de nomes como Sarah Bernhardt, bem como mensagens menos explícitas, como a presença de figurinos e adereços folclóricos para remeter ao seu desejo pela libertação do povo eslavo. Centro Cultural Fiesp. Galeria de Arte. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3549-4499. Inauguração: 4ª (18). 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 15/12.

Com os Olhos no Céu da Boca

Com curadoria de Sheila Oliveira, a mostra reúne fotografias e instalações com reflexões sobre a alimentação no Brasil. Ana Póvoas, Claudio Edinger, Cris Bierrenbach e Edu Simões estão entre os artistas participantes. Centro Cultural Correios. Av. São João, 250, metrô Anhangabaú, 2102-3691. Inauguração: 5ª (19). 10h/17h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 25/10.

Galeria Kogan Amaro

A galeria apresenta duas mostras simultâneas. Em ‘Cerne’, Camila Rocha apresenta obras resultantes de suas observações da natureza, após um período na Amazônia. Em ‘Paisagens Possíveis’, Carolina Semiatzh explora traços que remetem à ideia de finitude. Al. Franca, 1.054, Jd. Paulista, 3045-0944. Inauguração: sáb. (14). 11h/ 19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Até 12/10.

Guilherme Gafi

Na mostra ‘Acidente de Trabalho’, o artista propõe uma ‘visualidade operária’, com obras bidimensionais e tridimensionais em que partes são extraídas, figuras se ‘despregam’ de seus fundos e outros materiais cotidianos também são explorados. Galeria Aura. R. Wisard, 397, V. Madalena, 3034-3825. Inauguração: 5ª (13). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 19/10.

Harun Farocki: Quem É Responsável?

A produção do artista alemão (1944-2014) ganha destaque a partir de sete obras que investigam o universo do trabalho. São sete filmes e videoinstalações que abordam situações desde o século 16 até hoje. A curadoria é de Antje Ehmann, responsável por seu espólio, e Heloisa Espada, do IMS. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. Inauguração: 3ª (17). 10h/ 20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 26/1/2020.

J. Carlos – Originais

A mostra propõe um panorama da obra de José Carlos de Brito e Cunha (1884-1950), autor de crônicas visuais do Brasil do século 20. São exibidos cerca de 300 itens, entre caricaturas, cartuns e publicidade. Na 3ª (17), às 19h, Cássio Loredan (que divide a curadoria com Julia Kovensky e Paulo Roberto Pires) conduz visita guiada gratuita. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. Inauguração: 3ª (17). 10h/ 20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 26/1/2020.

Magda Colares

A artista apresenta ‘Anatomia no Linho’, mostra com 12 telas, com dimensões variadas, que destacam o corpo humano, tendo como base o linho cru. Galeria Roberto Camasmie. R. Bela Cintra, 1.992, Cerqueira César, 3062-5288. Inauguração: 2ª (16).9h30/18h30 (sáb., 10h30/14h30; fecha dom.). Grátis. Até 30/9.

Mariana: Christian Cravo

A exposição reúne 26 fotografias feitas por Cravo que retratam as memórias humanas da tragédia ambiental na cidade de Mariana, em Minas Gerais, ocorrida em 2015. Os registros incluem vestígios como objetos, roupas e calçados enlameados. Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. Inauguração: 5ª (19). 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 27/10.

Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça para as Artes Plásticas

A mostra reúne trabalhos de 30 finalistas da 7ª edição da premiação, pertencentes a gerações e trajetórias diversas, a partir da proposta curatorial de destacar o protagonismo feminino. Entre eles, Aline Motta, Ana Mazzei, Guto Lacaz e Mônica Nador. Paralelamente, ocorre a 4ª edição do Projeto Arte e Indústria, com mostra em homenagem a Anna Bella Geiger, que inclui trabalhos dela e de artistas em diálogo com a sua produção, como Leda Catunda e Rosângela Rennó. MAB-FAAP. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7198. Inauguração: 6ª (13). 10h/19h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 3ª). Grátis. Até 6/10.

Nelson Screnci

O artista apresenta ‘As Cinco Estações’, mostra composta por pinturas inéditas, ligadas à natureza e às suas memórias e vivências. Galeria Arte Aplicada. R. Haddock Lobo, 1.406, Cerqueira César, 3064-4725. Inauguração: sáb. (14). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 28/9.