Exposição sobre Rugendas é uma das inaugurações da semana

+ Com curadoria de Ângela Ancora da Luz, a mostra Rugendas, um Cronista Viajante traz gravuras do alemão Johann Moritz Rugendas (1802-1858) que retratam o Brasil no século 19. ‘Indígenas’ (foto) está entre as obras exibidas. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Inauguração: sáb. (11), 11h. 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 31/3.

+ As galerias Zipper e Sancovsky recebem o 10º Salão dos Artistas Sem Galeria, cujo objetivo é divulgar a obra de nomes não vinculados a espaços de arte de São Paulo. Nesta edição, são apresentados trabalhos de dez artistas de diferentes partes do Brasil, o que inclui instalações, vídeos, colagens, fotografias e também pinturas – como ‘Sinal’ (foto), da mineira Carol Peso. Zipper Galeria.

R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. Inauguração: 3ª (15), 19h/22h. 10h/19h

(sáb., 11h/17h; fecha dom.). Galeria Sancovsky. Pça. Benedito Calixto, 79, Jd. Paulista, 3086-0784. Inauguração: 5ª (17), 19h/22h. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 16/2.

Alex Flemming

Com curadoria de Ricardo Resende, a nova série do artista, ‘Ecce Homo’, traz pias de banheiro nas quais foram feitos, com ponta de diamante, desenhos de mãos. Emmathomas Galeria. Al. Franca, 1.054, Jd. Paulista, 3045-0755. Inauguração: 3ª (15). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 23/3.

Atelier do Centro

O coletivo, comandado por Rubens Espírito Santo, apresenta ‘Méthodo’. Com curadoria de Ricardo Resende, a mostra é composta por esculturas e instalações. Emmathomas Galeria. Al. Franca, 1.054, Jd. Paulista, 3045-0755. Inauguração: 4ª (16). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 9/2.

Celina Portella

A mostra ‘Reunião’, com curadoria de Daniela Labra, apresenta vídeos e fotografias dos últimos 10 anos da artista carioca. Caixa Cultural São Paulo. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Inauguração: 4ª (16). 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 31/3.

Leila Danziger

Em diálogo com a obra homônima de Lasar Segall, a mostra ‘Navio de Emigrantes’ traz uma série de imagens que retrata temas como migração e exílio. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Inauguração: 4ª (16). 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 31/3.

Palavras Somam

Com curadoria de Laura Suzana Rodríguez, a mostra traz obras do acervo do museu e de artistas convidados, que abordam a presença da palavra nas artes visuais. MAB Faap. Sala Annie Alvares Penteado. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7198. Inauguração: 5ª (17). 10h/19h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 3ª). Grátis. Até 15/12.