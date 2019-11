Exposição sobre O Pasquim está entre as inaugurações da semana

Confira as mostras que são inauguradas em São Paulo entre 15/11 e 21/11

O Pasquim 50anos

A exposição busca rememorar a irreverência da publicação por meio de materiais gráficos, além de atrações como a recriação de rotativas e a reprodução, em tamanho real, de alguns de seus colaboradores, como Millôr Fernandes, Vinicius de Moraes e Jô Soares. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Inauguração: 4ª (20). 9h/21h30 (sáb., 10h/21h30; dom. e fer., 10h/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 12/4/2020.

Machado de Assims

O hall do Farol Santander recebe a exposição ‘Machado de Assims’, que leva esse nome (com ‘m’ mesmo) por mostrar as múltiplas facetas do escritor brasileiro. Com curadoria de Marcello Dantas, a mostra conta com interatividade, propondo, por exemplo, uma biblioteca imaginária com diferentes edições, e também com inteligência artificial – uma projeção de Machado “recitará” uma série de frases escritas por ele. R. João Brícola, 24, Centro, 3553-5627. Inauguração: 3ª (19). 9h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 12/12.

O Brasil Através da Arte Urbana

Com curadoria de Binho Ribeiro, a mostra reúne painéis feitos por artistas de diferentes Estados do Brasil. Entre eles, os paulistas Feik, Sapiens e Niu, o pernambucano Johny C e o baiano Bigode. Memorial da América Latina. Espaço Gabo. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, portões 8, 9 e 13. Barra Funda, 3823-4600. Inauguração: 3ª (19). 9h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 20/1/2020.

Caragh Thuring

A exposição é composta por 11 pinturas recentes da artista belgo-britânica, feitas sobre linho tecido a partir de imagens pré-existentes de sua produção. Galeria Luisa Strina. R. Pe. João Manuel, 755, Cerqueira César, 3088-2471. Inauguração: 4ª (20). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 24/1/2020.

O Fluxo Expõe – A Arte da Cracolândia

Desenhos, pinturas, fotografias e arte com recicláveis estão entre as obras exibidas na mostra, que destaca a produção de artistas concentrados na região da Cracolândia. Entre eles, Clayton Dentinho, Ed Peixoto e Fábio Rodrigues. Teatro de Contêiner Mungunzá. R. dos Gusmões, 43, Luz, 97632-7852. Inauguração: sáb. (16). 11h/23h. Grátis. Até 9/12.

MAB FAAP

O museu recebe duas mostras. A tradicional ‘Anual de Arte FAAP’ expõe trabalhos, em diferentes suportes, de alunos como Amanda Elosa, Luiz Arnaut e Vitor Bérard, selecionados por uma comissão de artistas e professores. Já ‘Paris Está em Chamas’, com curadoria de Marcos Moraes, inclui obras que já foram exibidas em edições anteriores da primeira mostra e que foram incorporadas ao acervo do museu. São trabalhos produzidos por artistas como Flávia Junqueira e Rodolpho Parigi, que participaram de residência artística na Cité des Arts, em Paris, nos últimos dez anos. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7198. Inauguração: 4ª (20). 10h/19h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 3ª). Grátis. Até 9/2/2020.