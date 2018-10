Exposição sobre o artista Lasar Segall está entre as inaugurações da semana

Por Luciana Lino (especial para o Estado)

Lasar Segall: Ensaio Sobre a Cor

A questão cromática na produção de Lasar Segall é tema da mostra, que reúne 87 pinturas – como ‘Aldeia Russa’ (foto) –, desenhos, fotos e documentos do artista. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Inauguração: 6ª (26). 9h/21h (dom. e fer., 9h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 5/3/2019.

50 anos de Mídia no Brasil

Com curadoria de José Bonifácio Oliveira Sobrinho (Boni) e Thomaz Souto Correa, a mostra traz a história dos meios de comunicação brasileiros desde 1968. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. Inauguração: 6ª (26). 10h/18h30. (fecha 2ª). R$ 20. Até 3/2/2019.

Água da Palavra/Quando Mais Dentro Aflora

A coletiva, com curadoria de Galciani Neves, traz obras de dez artistas brasileiros que criaram binômios com escritores brasileiros, aproximando a arte visual da literatura. Adelina Instituto Cultural. R. Cardoso de Almeida, 1.285, Perdizes, 3868-0050. Inauguração: 3ª (30). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom., 2ª e fer.). Grátis. Até 15/12.

Estelle Goulart

Com curadoria de Vera Simões e Sérgio Caribé, a exposição ‘Câmara Obscura’ apresenta vinte obras da artista em grandes formatos, explorando o conjunto de sombras da fotografia. Galeria Caribé. R. João Lourenço, 79, V. Nova Conceição, 3842-5135. Inauguração: 4ª (31). 10h/19h (sáb., 10h/13h; fecha dom. e fer.). Grátis. Até 16/11.

Haroldo Grossi

A mostra ‘Reconstruindo a Forma Humana’ é composta por 30 pinturas do artista, que utiliza tinta acrílica e técnicas como colagem sobre madeira. Galeria Pintura Brasileira. R. Groenlândia, 530, Jd. Europa, 2872-0550. Inauguração: 4ª (31). 11h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom. e fer.). Grátis. Até 12/11.

Hudson Rodrigues

A série de fotografias ‘Bambas’ retrata a representação do negro no Brasil. A mostra faz parte do programa Nova Fotografia. Museu da Imagem e do Som (MIS). Nicho. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: hoje (26). 12h/20h (dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 9/12.

Hugo França

‘Impressão Vegetal’ é o nome da individual que apresenta uma produção inédita de monotipias do artista, que utiliza matrizes feitas de pedaços de troncos, fatias e blocos, misturando carvão vegetal e verniz. Galeria Bolsa de Arte. R. Mourato Coelho, 790, V. Madalena, 3812-7137. Inauguração: 5ª (1º). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 8/12.

Regina Vater

Cerca de 50 obras da artista, entre fotografias, vídeos e instalações, estão reunidas na Galeria Jaqueline Martins. R. Dr. Cesário Mota Júnior, 443, V. Buarque, 2628-1943. Inauguração: sáb. (27), 14h/18h. 10h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom e fer.). Grátis. Até 19/1/2019.