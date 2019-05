Exposição sobre diversidade cultural do Nordeste é uma das inaugurações da semana

Com diversas técnicas e linguagens, 275 trabalhos de 160 artistas compõem a exposição À Nordeste, que chega ao Sesc 24 de Maio com curadoria de Bitu Cassundé, Clarissa Diniz e Marcelo Campos. Sim, a crase do título pode parecer despropositada, mas seu emprego busca evitar o uso do artigo definido “o” e, consequentemente, a transmissão da ideia de uma única identidade nordestina. E é exatamente essa a proposta da mostra: questionar os estereótipos e imaginários que se formam em torno dessa região brasileira.

Para isso, reúne não só criações de artistas nordestinos, mas também de nomes cujas produções dialogam com suas manifestações culturais e questionam, por exemplo, noções de periferia e pertencimento.

Nesse conjunto heterogêneo, portanto, encontram-se obras de artistas como Abelardo da Hora, Abraham Palatinik, Ayrson Heráclito, Bárbara Wagner, Bispo do Rosário, Cristiano Lenhardt, Jonathas de Andrade, Juliana Notari, Leonilson, Márcio Vasconcelos (foto) e Véio. Para facilitar a visita, devido à grande dimensão da mostra, a curadoria a dividiu em oito núcleos, com diferentes temáticas. São eles: ‘Futuro’; ‘Insurgência’; ‘(De)colonialidade’; ‘Trabalho’; ‘Natureza’; ‘Cidade’; ‘Desejo’; e ‘Linguagem’.

ONDE: R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6256. QUANDO: Inauguração: 5ª (16). 9h/21h (dom. e fer., 9h/18h; fecha 2ª). Até 25/8. QUANTO: Grátis.

CONFIRA OUTRAS MOSTRAS

Novas Efervescências

Temas contemporâneos, como as relações do indivíduo com o meio ambiente e com o entorno arquitetônico, além de episódios históricos do País, inspiram a mostra, que exibe trabalhos inéditos de dez artistas pertencentes a diferentes gerações. Entre eles, Angella Conte, Arnaldo Pappalardo, Laura Gorski e Tiago Mestre. Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elísios, 3226-7361. Inauguração: sáb. (11), 11h. 10h/19h (dom. e fer., 10h/17h; fecha 2ª). Grátis. Até 14/7.

Eduard Maldus

O artista apresenta ‘Mensagens Cósmicas’, com pinturas sobre papel em que ressalta elementos geométricos. Ateliê Galeria Priscila Mainieri. R. Isabel de Castela, 274, V. Madalena, 3031-8727. Inauguração: 6ª (10). 14h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 25/5.

Fernanda Feher

A artista exibe 16 obras, entre aquarelas e pinturas a óleo, nas quais retrata mulheres africanas com quem teve contato durante viagem ao Quênia. BG 27. R. Francisco Leitão, 265, Pinheiros, 3824-0697. Inauguração: 6ª (10). 9h/19h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 7/6.

Gaby Alves

Em ‘Bordados Afetivos’, a artista exibe um ‘álbum’ de suas memórias afetivas na forma de colagens, aquarelas, bordados e outras técnicas. Casa de Portugal. Av. Liberdade, 602, Liberdade, 3273-5555. Inauguração: 6ª (10). 10h/17h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 30/5.

Istmo

Pinturas, esculturas e outras obras compõem a coletiva com curadoria de Sarah Chede, que reúne artistas como Arlette Kalaigian, Christian Lohn, Gregory Fink e Guido Totoli. Galeria Caribé. R. João Lourenço, 79, V. Nova Conceição, 3842-5135. Inauguração: 4ª (15). 10h/19h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 28/5.

Zipper Galeria

A galeria exibe duas mostras. Uma reúne esculturas de Monica Piloni; outra, pinturas de Fábio Baroli. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. Inauguração: sáb. (11), 12h. 10h/ 19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 8/6.