Exposição sobre Alfred Hitchcock relembra a trajetória do cineasta

Júlia Corrêa (com colaboração de André Carmona)

A partir desta sexta-feira (13), o MIS recebe Hitchcock – Bastidores do Suspense, uma grande exposição sobre o diretor, produtor e roteirista britânico (1899-1980), que passou parte significativa da carreira nos Estados Unidos. Sob curadoria de André Sturm, cineasta e ex-diretor do museu, a mostra busca transpor o visitante para um set de filmagem – em uma expografia imersiva, será possível conhecer os bastidores da produção (e da vida) do mestre do suspense.

Em ambientes que buscam reproduzir o clima de tensão de sua filmografia, serão exibidos, ao longo de 20 áreas, itens originais vindos, por exemplo, da Biblioteca Margaret Herrick, de Los Angeles. Detentora do acervo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, a instituição emprestou fotos e manuscritos da coleção pessoal do cineasta. Além disso, a exposição conta com croquis de figurinos, cartazes, reportagens de revistas e jornais, e trechos de filmes do início da carreira dele.

O diretor ficou conhecido por cuidar de todas as etapas de produção de suas obras – do argumento inicial, passando pela direção de arte e fotografia, até a finalização e divulgação dos filmes. Do mesmo modo, a curadoria busca revelar todos esses aspectos. Assim, o público poderá conhecer curiosidades de produções como ‘O Estrangulador de Louras’ (1927); ‘A Dama Oculta’ (1938); ‘Festim Diabólico’ (1948); ‘Um Corpo que Cai’ (1958); e ‘Psicose’ (1960).

+ Uma programação paralela à exposição inclui curso, palestra, lançamento de livro e atividades infantis. Das 10h de hoje (13) até as 21h de sábado (14), o MIS promove uma ‘virada’ madrugada adentro, com visitação ininterrupta. Ministrado pelo crítico e jornalista Carlos Primati, o curso ‘O Cinema de Alfred Hitchcock’ (R$ 200, 12 aulas) aborda as principais características da filmografia do diretor – do início na Inglaterra, ainda no cinema mudo, passando por sua contribuição para a indústria hollywoodiana, até a produção de séries de TV.

Os encontros ocorrem a partir de 2ª (16), das 19h às 22h, às segundas e quartas-feiras. E as inscrições podem ser feitas pelo site (bit.ly/cursohitchcock). A mostra de filmes ‘Sexta-feira 13 – Maratona Hitchcock’, marcada para hoje (13), tem ingressos esgotados – mas o museu prepara novas exibições de títulos menos conhecidos e clássicos entre os dias 4 e 9/9. Inf.: www.mis-sp.org.br

ONDE: MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. QUANDO: 10h/21h (sáb., 10h/22h; dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Até 21/10. QUANTO: R$ 12 (3ª, grátis). Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br (R$ 20).