Exposição sobre Adoniran Barbosa está entre as inaugurações da semana em São Paulo

+ ‘Porta do Mar’, mostra de Luiz Moreira, reúne 19 imagens em que o fotógrafo retrata o cotidiano de pescadores e moradores da Costa da Caparica e da aldeia de Piódão, em Portugal. Gabriel Wickbold Studio & Gallery. R. Lourenço de Ameida, 167, V. Nova Conceição, 3051-4919. Inauguração: 6ª (20). 10h/18h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 20/8.

+ A mostra Trem das Onze – Uma Viagem pelo Mundo de Adoniran destaca a vida e a obra de Adoniran Barbosa (1910-1982) por meio do acervo do músico, que faz parte do imaginário paulista. Entre os itens exibidos, estão partituras de músicas, objetos pessoais e trechos de filmes e vídeos. Farol Santander. R. João Bricola, 24, Centro, 3553-5627. Inauguração: 3ª (24). 9h/20h (dom., 9h/19h; fecha 2ª). R$ 20. Até 30/12.

Confira outras novidades do roteiro de Exposições:

FERNANDO TUCUNDUVA

Dentro da programação ‘Kubrick 90 Anos’, do MIS, o artista gráfico exibe dez peças resultantes de pesquisa sobre o filme ‘2001 – Uma Odisseia no Espaço’. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 3ª (24). 10h/21h (dom., 9h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 29/7.

HELENA CARVALHOSA

Em ‘Expansão e Recolhimento’, com curadoria de Marcelo Salles, a artista apresenta 30 desenhos em preto e branco, em dimensões variadas, realizados nas últimas três décadas de sua carreira. Centro Cultural Mackenzie. R. Itambém, 143, Higienópolis, 2114-8661. Inauguração: 2ª (23). 9h/21h (sáb., 10h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 11/8.