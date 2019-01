Exposição infantil sobre o Mickey Mouse é uma das dicas para o fim de semana em São Paulo

+ Mickey Mouse comemora 90 anos com uma exposição inédita que ocupa 840 m², divididos em 12 ambientes imersivos e uma loja. Um túnel do tempo apresenta as evoluções do personagem, além de várias curiosidades – como uma réplica dos estúdios de Walt Disney; o barco do curta-metragem ‘Steamboat Willie’ (que marcou a estreia do personagem nas telas de cinema); e a Casa do Mickey Mouse, da série do canal Disney Junior. A representação da ‘câmera multiplano’ (‘paralax’) é uma das grandes atrações. Desenvolvida por Walt Disney, foi uma revolução no mundo da animação, trazendo profundidade aos desenhos animados. Livre. JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia, 3152-6800. Inauguração: 6ª (18). 14h/22h (sáb., 10h/22h; dom., 11h/21h). R$ 35/R$ 45. Até 21/4.

+ Atividades esportivas, lúdicas e criativas compõem as 15 ilhas temáticas da 8ª edição do Verão Cartoon, evento promovido pelo canal Cartoon Network. Para participar, é preciso fazer um cadastro pelo site (www.veraocartoon.com.br) ou presencialmente, na entrada da arena. Livre. Pq. Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Sáb. (19) e 25/1, 12h/18h; dom. (20), 26/1, 27/1, 2/2 e 3/2, 10h/18h. R$ 10 (por atração).

+ O espetáculo Gagá apresenta temas sensíveis a dois universos: a velhice e a infância. Com forte inspiração no teatro do absurdo, trata de assuntos pouco usuais em peças infantis, questionando o mundo contemporâneo, porém sem perder o lado lúdico. Crianças até 7 anos, acompanhadas de um responsável pagante, entram de graça. Livre. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Inauguração: dom. (20). Dom., 12h. R$ 20. Até 24/2.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



CINEMA

miniMAX

O projeto exibe filmes que brincam com escala, com personagens minúsculos ou gigantes, como no clássico ‘Querida, Encolhi as Crianças’, de Joe Johnston, exibido nesta 5ª (24), às 18h30. 101 min. Livre. Sesc Avenida Paulista. Tecnologia e Artes (4º andar). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. A partir de 3ª (22). 3ª a 5ª, 18h30; 6ª a dom., 17h30. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até 27/1.

PARQUE DE DIVERSÃO

Altitude Park

Mais de 50 camas elásticas fazem parte da estrutura do parque. Além dos ‘trampolins’, a casa conta com duas cestas de basquete e uma parede de escalada, bem desafiadora para os iniciantes. A iluminação é um charme à parte: luzes negras ajudam a destacar os tons alaranjados dos equipamentos, assim como as pinturas com tinta néon das paredes. Av. Dr. Eduardo Cotching, 410, Tatuapé, 2385-2640. 13h/ 21h (6ª, sáb. e fer., 11h/22h; dom., 11h/21h). R$ 45/R$ 50 (meias: R$ 15). Vendas pelo site: www.altitudepark.com.br

TEATRO

Cinderella

Dirigido por Billy Bond, o clássico conto infantil é adaptado para o formato de musical. A história é contada com efeitos especiais, como telões de LED, gelo seco e truques de ilusionismo. 120 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug.). Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, Perdizes, 3670-4100. Sáb. e dom., 15h. R$ 40/R$ 160. Até 17/2.

A Estranha Vida de Owie Jones

O espetáculo do Coletivo Marés retrata Owie Jones no planeta Mercúrio. Com alguns amigos, Jones forma uma banda de rock enquanto aguarda o retorno de sua tia Sunny, que está viajando pelas galáxias. 50 min. Livre. CCSP. Sala Jardel Filho (80 lug.). R. Vergueiro, 1000, Paraíso, 3397-4002. Estreia sáb. (19). Sáb. e dom., 16h. R$ 20. Até 24/2.

Monstruário

Com direção de Eric Nowinski, o espetáculo acompanha os irmãos Lili e Tuco, aborrecidos por não poder sair de casa em uma noite chuvosa. Ao bagunçar o quarto, levam uma bronca da mãe, que nem imagina que o local abriga um monstrinho. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia sáb (19). Sáb., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Sessão extra: 25/1, 12h. Até 23/2.

Umbigo

Estreia de Gero Camilo no teatro infantil, o espetáculo retrata Aderbal, menino de 9 anos que, após descobrir que não tem umbigo, busca a aceitação de seus colegas. 55 min. 4 anos. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 3/2.

ESPECIAL

Casa do Teatro

A programação de férias destaca o universo do cinema, com atividades para crianças a partir de 4 anos, e exploram temas como cenografia, figurinos e iluminação. Cada oficina dura três horas e tem limite de 20 vagas. Para participar, é necessário fazer inscrição pelo site, por telefone ou pessoalmente, nas unidades do Itaim Bibi (Av. São Gabriel, 462) e Pacaembu (R. Armando Penteado, 311). 2ª a 6ª, 14h/18h. R$ 180 (por oficina). Até 31/1. Inf.: bit.ly/CasaTe

PASSEIOS

Sesc Verão

Até 5/3, a 24ª edição do evento reúne cerca de 1.800 atividades esportivas em todas as unidades paulistas do Sesc. O Sesc Santana (Av. Luiz Dumont Villares, 579) recebe a vivência ‘Futebol Freestyle com o Atleta Ricardinho’, conduzida por Ricardo Chahini, que apresenta o esporte nesta 5ª (24), às 10h e às 14h30, e no dia 25/1, às 15h. Inf.: bit.ly/SVerão19

Theatro Municipal

O teatro organiza visitas guiadas pelo prédio histórico de hora em hora, entre 11h e 17h. No passeio chamado de ‘Visita aos Lugares Não Visitáveis’, sempre às 12h, o público tem acesso ao subterrâneo do teatro. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 31/1.