Exposição em homenagem a Paulo Mendes da Rocha é uma das inaugurações da semana

Ocupação Paulo Mendes da Rocha

Com uma seleção de seus projetos mais experimentais, que têm a água como elemento inspirador, a exposição homenageia o arquiteto às vésperas de seu aniversário de 90 anos. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. Inauguração: 5ª (13). 9h/20h30 (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 4/11.

Aluga-se Triplex

Com curadoria de Márcio Harum, a exposição promovida pelo Grupo Aluga-se ocupa um triplex na região central com obras como esculturas, colagens, desenhos e fotografias de 13 artistas. Entre eles, Ana Zveibil, Bruno Novaes e José Rufino. R. Dona Maria Paula, 78, Bela Vista. Inauguração: sáb. (8). 13h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 27/10. Inf.: grupoalugase.com

Caren Von Igel

Nascida na Alemanha e radicada no Brasil, a artista apresenta pinturas que retratam o Rio de Janeiro na exposição ‘Rio 40 Graus’. Inn Gallery. R. Dr. Melo Alves, 138, Jd. Paulista, 2659-0630. Inauguração: 4ª (12). 10h/19h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 19/9.

A Falta que Você Faz

Promovida pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a mostra reúne retratos feitos pela fotógrafa brasileira Marizilda Cruppe em uma instalação que revela a angústia de 16 famílias que sofrem com o desaparecimento de um familiar. As imagens foram editadas em videomapping por Rogério Costa, especialmente para o espaço do museu. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração:

4ª (12). 10h/20h (dom. e fer., 9h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 30/9.

Jimson Vilela

A mostra ‘Narrativa’ reúne sete obras, produzidas entre 2010 e 2018, que têm como suporte o livro e o papel – e trazem, como parte de sua poética, a palavra, a linguagem e a gramática. ECA. Espaço das Artes. R. da Praça do Relógio, 160, Cidade Universitária. Inauguração: 3ª (11). 9h/20h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 5/10. Inf.: bit.ly/jimsvil

Lorenzo Scavone

Quarta mostra do programa Nova Fotografia 2018, ‘Rios’ reúne imagens em que o fotógrafo retrata elementos dissonantes e complementares presentes na cidade do Rio de Janeiro durante o carnaval, como a multidão e o isolamento. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 6ª (7). 10h/22h (dom. e fer., 9h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 21/10.

Provence en Hiver

Resultado de uma residência artística realizada no sul da França, intitulada ‘Mudança de Biótipo e Outra Perspectiva’, a mostra reúne cem fotografias, com diferentes técnicas, de nomes como Bernardo Dorf, Helena Rios e Márcio Távora. Lombardi Galeria. R. Joaquim Antunes, 187, Jd. Paulistano, 2528-0409. Inauguração: 4ª (12). 10h/19h (sáb., 11h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 27/10.