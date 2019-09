Exposição em homenagem a Eduardo Coutinho está entre as próximas inaugurações em SP

LEIA TAMBÉM > Peça com Denise Fraga é uma das estreias da semana em São Paulo

Ocupação Eduardo Coutinho

A exposição destaca a vida e a carreira do cineasta e jornalista brasileiro, morto em 2014, incluindo fotografias, arquivos e objetos que revelam seu processo criativo, depoimentos e trechos selecionados de filmes. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. Inauguração: 4ª (2), 20h. 9h/20h30 (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 24/11.

À Deriva São Paulo von Poser

O passado e o presente da região central da capital se entrelaçam nos 55 trabalhos que o artista Paulo von Poser exibe na mostra, entre desenhos, gravura, pintura e fotografias. Solar da Marquesa de Santos. R. Roberto Simonsen, 136, Centro, 3241-1081. Inauguração: dom. (29). 9h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 5/1/2020.

Ascânio MMM

Em ‘Ascânio – Quasos e Piramidais’, o artista apresenta um conjunto de peças ‘espaciais’, que revela seu vínculo com a tradição construtiva e sua proximidade com a arquitetura. Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. Inauguração: 2ª (30). 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 1º/11.

Egas Francisco

A mostra ‘Palimpsesto Mágico’ exibe esboços produzidos pelo artista durante sessões com o psicanalista Isac Karniol. Os trabalhos são expostos com interpretações analíticas de Isac e Patrícia Karniol. Joh Mabe Espaço Arte & Cultura. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4225, Jd. Paulista, 3885-7140. Inauguração: 3ª (1º). 10h/18h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 11/10.

Fernando Lemos – Mais a Mais ou Menos

A exposição apresenta mais de 80 obras do artista português, entre fotografias, desenhos, aquarelas, naquins, postais e pinturas. Sob curadoria de Rosely Nakagawa, a seleção contempla trabalhos desde a década de 1940 até os dias de hoje. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Inauguração: 5ª (3). 9h/21h (sáb., 10h/21h; dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 26/1/2020.

Imagens de uma Saudade

O Museu de Arte Sacra leva à estação de metrô Tiradentes um conjunto de imagens dos fotógrafos Luciana Fátima e Arlindo Gonçalves, que exploram as estátuas e os códigos visuais da arte tumular. Estação Tiradentes do Metrô. Av. Tiradentes, 551, Luz, 3326-5393. Inauguração: dom. (29). 9h/17h (fecha 2ª). R$ 4,30 (bilhete de metrô). Até 2/11.

Lara Viana

Em ‘Magma’, mostra com curadoria de Mario Gioia, a artista baiana exibe 15 obras realizadas com óleo sobre tela nas quais explora dualidades entre figurativo e abstrato, unidade e fragmento, real e onírico. Adelina Instituto. R. Cardoso de Almeida, 1.285, Perdizes, 3268-0050. Inauguração: sáb. (28), 13h. 10h/19h (sáb., 10h/16h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 2/11.

Renata Egreja

A artista apresenta ‘Certezas Transparentes’, mostra composta por obras em diferentes suportes ligadas a ideias feministas e à maternidade. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa,4883-0351. Inauguração: 4ª (2). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 9/11.

ESPECIAL

+ A 9ª Mostra 3M de Arte ocupa o Largo da Batata com trabalhos em torno da temática ‘manifestos por outros mundos possíveis’, de artistas de diferentes regiões. Entre os participantes, Lucimélia Romão (MG) apresenta uma piscina com a água tingida de vermelho, remetendo à violência contra os negros no Brasil. Já a dupla Fafi Prado e Pedro Guimarães, do Projeto Matilha (SP), expõe uma instalação ligada ao tema da moradia. A curadoria é de Daniel Lima. Lgo. da Batata, s/nº, metrô Faria Lima. Inauguração: sáb. (28). 24h. Grátis. Até 28/10.