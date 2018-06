Exposição do artista japonês Yutaka Toyota é uma das inaugurações da semana

+ Com obras como instalações e esculturas, a exposição Toyota – O Ritmo do Espaço destaca a ligação do artista japonês com a arte cinética e seu pioneirismo com a arte interativa no Brasil, onde vive desde 1950. MAB-Faap. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7198. Inauguração: sáb. (23). 10h/19h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 3ª). Grátis. Até 2/9.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Galeria Nara Roesler

O espaço abre duas mostras de artistas que se dedicam à pintura. Em ‘No Meio’, Bruno Dunley apresenta obras feitas entre 2015 e 2018, acompanhadas de texto de Tadeu Chiarelli. Em ‘Fragmentos do Real (Atalhos)’, com texto de Rodrigo Moura, Fabio Miguez (foto) exibe 60 telas de pequenas dimensões. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 2039-5454. Inauguração: sáb. (23), 11h. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 11/8.

Afluxo e Permanência

A mostra reúne telas produzidas por participantes do projeto ‘Arte Sem Limites’, que o Instituto Olga Kos realiza com crianças e jovens com deficiência ou em situação de vulnerabilidade social. As obras buscam revelar a ‘sensação’ das cores. Espaço Cultural Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3179-0000. Inauguração: sáb. (23). 9h/22h (dom. e fer., 10h/22h). Grátis. Até 29/6.

André Bonon

Parte do projeto Nova Fotografia, a mostra ‘Hiperurânio’ é composta por uma série inspirada na obra ‘Fedro’, de Platão. O sentido das obras depende da interação entre as imagens e o público, em uma alusão à Teoria das Ideias proposta pelo filósofo. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 6ª (22). 12h/21h (dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 5/8.

Fernando Velázquez

Na mostra, que une arte e tecnologia, o artista apresenta novos trabalhos que remetem à figura do iceberg. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. Inauguração: 6ª (22). 19h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 28/7.

Paulo Miranda

Na mostra ‘Ruídos e Silêncio’, o artista apresenta pinturas nas quais optou por tons mais frios, em uma alusão ao soturno e à melancolia. Galeria Monica Filgueiras. R. Bela Cintra, 1.533, Consolação, 3082-5292. Inauguração: 6ª (22). 10h30/19h (sáb., 10h30/14h; fecha dom.). Grátis. Até 21/7.

Per Se

Com curadoria de Bianca Boeckel, a mostra coletiva celebra os cinco anos da galeria. São exibidas 27 obras de nomes como Anna Paes, Flavia Vazzoler e Thomas Baccaro. Galeria VilaNova. R. Domingos Leme, 73, V. Nova Conceição, 2691-1190. Inauguração: 4ª (27). 3ª a 6ª, mediante agendamento (sáb., 12h/ 18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 31/7.

Vkhutemas: O Futuro em Construção (1918-2018)

Com curadoria dos pesquisadores Celso Lima e Neide Jallageas, a exposição apresenta recriações de cerca de 300 projetos desenvolvidos na escola soviética de artes por nomes como Kandinsky e Maliévitch. Sesc Pompeia. Oficinas de Criatividade. R. Clélia, 93, 3871-7759. Inauguração: 4ª (27). 10h/21h30 (sáb., dom e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 30/9.