Exposição de Valeska Soares está entre as inaugurações da semana

Valeska Soares: Entrementes

Ligada a temas como memória e afeto, a exposição reúne pinturas, colagens, objetos, instalações e esculturas que contemplam 30 anos de produção da artista mineira radicada em Nova York. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. Inauguração: sáb. (4). 10h/18h (fecha 3ª). Grátis. Até 22/10.

Caixa Cultural

O espaço recebe duas mostras. ‘Arte para Sentir’ reúne obras com aspectos sensoriais, de nomes como Carolina Ponte, Ernesto Neto e Flavio Cerqueira. E, em ‘Horizonte’, Alice Quaresma faz intervenções sobre ampliações fotográficas. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Inauguração: sáb. (4), 11h. 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 30/9.

Cecilia Ribas

Com pinturas e esculturas feitas com aço, a artista apresenta seu olhar sobre o universo feminino na mostra ‘Femme de Fer’. Inn Gallery. R. Dr. Melo Alves, 138, Jd. Paulista, 2659-0630. Inauguração: 4ª (8). 10h/19h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 22/8.

Guilherme Kramer

Em diferentes suportes, o artista apresenta, na mostra ‘Teatro da Existência’, obras que traduzem sua dramatização da realidade que o cerca. Art Lab Gallery. R. Dr. Melo Alves, 369, Jd. Paulista, 99299-4023. Inauguração: 6ª (3). 11h/19h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 30/8.

Lauren Shapiro

‘Fragile Terrains’, exposição com curadoria de Sebastiano Varoli, apresenta 15 esculturas, uma instalação e uma projeção em que a artista aborda a relação insustentável da sociedade com o ecossistema. Galeria VilaNova. R. Domingos Leme, 73, V. Nova Conceição, 2691-1190. Inauguração: 4ª (8). 12h/19h (2ª, 3ª e 4ª, mediante agendamento; fecha dom.). Grátis. Até 8/9.

Projeto 1:1

O projeto, que explora a relação entre o espaço expositivo e seu contexto urbano, expõe, simultaneamente, instalação de Deyson Gilbert e Leopoldo Ponce na Galeria Jaqueline Martins e no Museu Santa Casa de São Paulo. A obra ‘disseca’ uma ilustração do atentado político contra o presidente Prudente de Moraes, em 1897, destacando narrativas implícitas a partir de objetos como revólver, cartola e punhal. Galeria Jaqueline Martins. R. Dr. Cesário Mota Junior, 433, V. Buarque, 2628-1943. Museu Santa Casa de São Paulo. R. Dr. Cesário Mota Junior, 122, V. Buarque, 2176-7025. Inauguração: 3ª (7). 10h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 13/10.

Tarefas Infinitas

A mostra, que ocupa dois espaços, explora os limites entre livro e obra de arte. No CPF Sesc, são exibidas obras da Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), com livros seculares em diálogo com títulos conceituais do século 20, de nomes como Marinetti e Lewis Carrol. Na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, há obras históricas, como edições raras de Graciliano Ramos e Hans Staden. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-5600. Inauguração: 5ª (9). 10h/21h30 (sáb., 10h/18h; fecha dom.). Grátis. Até 27/10. Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. R. da Biblioteca, s/nº, Cid. Universitária, 2648-0841. 9h/18h (sáb., 9h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 27/10.