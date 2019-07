Exposição de Sebastião Salgado está entre as inaugurações da semana

Com mais de 50 registros, nova mostra de Sebastião Salgado retrata a rotina de trabalhadores no garimpo a céu aberto da Serra Pelada

A história do maior garimpo a céu aberto do mundo poderá ser lembrada, a partir desta semana, na exposição ‘Gold – Mina de Ouro Serra Pelada’, que leva ao Sesc Avenida Paulista uma seleção de 56 imagens feitas por Sebastião Salgado. Era 1986 quando o consagrado fotógrafo brasileiro conseguiu autorização do governo militar para realizar registros das atividades em torno da mina – descoberta em 1979, na região da Amazônia Paraense, na atual cidade de Curionópolis –, onde milhares de trabalhadores competiam para extrair grandes quantidades de ouro. Ao chegar lá, ele produziu, ao longo de um mês, uma série de imagens que retratava o fluxo intenso de trabalho, as condições precárias e a brutalidade que se revelava entre os garimpeiros.

Sob curadoria de Lélia Wanick Salgado, mulher do fotógrafo, o público poderá conferir imagens inéditas de tais movimentações – com cenas de trabalhadores cobertos por lama e suor –, bem como das mudanças ambientais acarretadas pela extração do mineral em um local então inóspito. Seguindo a tradição de Robert Capa e Henri Cartier-Bresson, as imagens foram feitas em preto e branco. Agora, poderão ser vistas, também, em um livro que será lançado no dia da inauguração da mostra.

ONDE: Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. QUANDO: Inauguração: 4ª (17), 10h (lançamento do livro, 20h). 10h/21h30 (dom. e fer., 10h/18h30; fecha 2ª). Até 3/11. QUANTO: Grátis.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Casa da Imagem

O espaço apresenta duas mostras simultâneas. ‘Não Oficial’, do fotógrafo Paulo D’Alessandro, reúne 42 obras que retratam festividades da alta sociedade paulistana nos anos 1990. E ‘Cara, Corpo, Voz!’, de Cláudia Guimarães, contempla o mesmo período, mas com foco na cultura underground. R. Roberto Simonsen, 136-B, Centro, 3105-6118. Inauguração: sáb. (13), 11h. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 13/10.

Grupo dos 7

Formado por Azeite de Leos, Ana Carmen Nogueira, Maurity Damy, Marietta Toledo, Milton Blaser, Raphaella Faure–Vincent e Sueli Rojas, o grupo apresenta trabalhos resultantes das reflexões de encontros entre os artistas, que incluem pinturas, desenhos e esboços inacabados. Casa Galeria. R. Fradique Coutinho, 1.216, Pinheiros, 3841-9620. Inauguração: sáb. (13). 13h/19h (sáb., 13h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 10/8.

Guilherme Callegari

A indústria e a comunicação na sociedade moderna são o tema das 25 pinturas que o artista apresenta na mostra ‘ndústria’, com curadoria de Eduarda Freire. Verve Galeria. R. Lisboa, 285, Jd. Paulista, 2737-1249. Inauguração: 6ª (12). 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 17/8.

Helena Carvalhosa

A artista apresenta ‘Sem Título, Sem Data’, mostra composta por 20 telas inspiradas pela frase ‘a pintura é sua própria recompensa’. Galeria Millan. R. Fradique Coutinho, 1.360, Pinheiros, 3031-6007. Inauguração: 5ª (18). 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 10/8.

Ivo Perelman

O saxofonista e artista plástico apresenta ‘Formas Sonoras’, mostra de pinturas com formas, traços e cores que remetem a impulsos sonoros. Galeria Arte Aplicada. R. Haddock Lobo, 1.406, Cerqueira César, 3062-5128. Inauguração: sáb. (13). 10h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 23/7.

Miguel Costa Júnior

A mostra ‘Instante’ apresenta imagens da cidade de São Paulo feitas pelo fotógrafo a partir de um celular, a convite do projeto Mobgraphia. A curadoria é de Ricardo Rojas. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 6ª (12). 10h/22h (dom. e fer., 9h/ 20h; fecha 2ª). Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 18/8.

Olá, Mauricio!

A trajetória de Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, é lembrada em exposição que ainda reúne a série ‘História em Quadrões’, com seus personagens em releituras de famosas pinturas. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon Masp, 3549-4499. Inauguração: 4ª (17). 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 15/12.

Sylvia Sanchez

Dentro do projeto Nova Fotografia 2019, do MIS, a fotógrafa e artista apresenta ‘Crônica de Banalidades Ordinárias’, com imagens que mostram a relação de um corpo com espaços e objetos triviais de uma casa quase vazia. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 6ª (12). 10h/22h (dom. e fer., 9h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 25/8.