Exposição de fotógrafos latino-americanos está entre as inaugurações da semana

Parte da programação da 5ª edição do Fórum Latino-americano de Fotografia de São Paulo, realizado a cada três anos no Itaú Cultural, a exposição Ainda Há Noite / Nos Queda la Noche reúne 300 imagens de fotógrafos de oito países da região – como Argentina, Brasil, Chile e México – além da Espanha e do Reino Unido. Elemento comum entre as obras, a temática da noite é apresentada sob diferentes olhares.

Ao longo da mostra, que tem curadoria do espanhol Claudi Carreras e do brasileiro Iatã Cannabrava, o público poderá conferir dez projetos de 11 fotógrafos e de um editor. Assuntos contemporâneos ligados à América Latina aparecem em diálogo com os aspectos noturnos explorados pelos artistas.

Assim, o colombiano Jorge Panchoaga, por exemplo, apresenta a série ‘História Natural do Silêncio’, em que busca refletir sobre a violência sofrida pelos cidadãos desta parte do continente, abordando implicações do narcotráfico em seu país.

Em ‘Píxeles’, série do argentino Alejandro Chaskielberg, são exibidos registros de pessoas em paisagens bucólicas iluminadas apenas pelas luzes que saem de seus celulares. Com isso, o fotógrafo expõe sua visão crítica ao ‘aprisionamento’ dos usuários a essas telas.

Já o uruguaio Ignacio Iturrioz exibe ‘Purgatório’, que retrata personagens e animais que habitam, como se estivessem em um escuro porão, o icônico Palácio Salvo, construído em 1928 e já considerado o edifício mais alto da América do Sul.

ONDE: Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. QUANDO: Inauguração: 5ª (13). 9h/20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Até 11/8. QUANTO: Grátis.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Construções e Geometrias

O MuBE recebe a exposição que apresenta uma seleção de obras da coleção de Dulce e João Carlos de Figueiredo Ferraz. Com curadoria de Cauê Alves, a mostra inclui obras de importantes artistas contemporâneos, como Adriana Varejão, Nelson Leirner, Laura Vinci e Waltércio Caldas (foto). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 2594-2601. Inauguração: sáb. (8). 10h/ 18h (fecha 2ª). Grátis. Até 18/8.

Alex Wollner Brasil: Design Visual

A exposição reúne peças originais, painéis e entrevistas do designer gráfico brasileiro (1928-2018), propondo um panorama de sua carreira. Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Inauguração: sáb. (8), 14h. 10h/18h (fecha 2ª). R$ 10 (sáb., dom. e fer., grátis). Até 25/8.

Do Figurativo ao Abstrato

A mostra estabelece relações entre as obras do acervo da galeria Mônica Filgueiras, que inclui obras de nomes como Tarsila do Amaral e Eduardo Sued. R. Bela Cintra, 1.533, Consolação, 3081-9492. Inauguração: 6ª (7). 11h/19h (sáb., 10h30/14h; fecha dom.). Grátis. Até 6/7.

Galeria VerArte

A galeria fundada por Vera Simões completa um ano. Para comemorar, abre mostra com trabalhos dos 20 artistas de seu catálogo. Entre eles, Gaby Alves, Malu Mesquita e Silvana Lacreta Ravena. R. Barão de Tatuí, 302, S. Cecília, 99585-9664. Inauguração: 2ª (10). 10h/17h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 10/7.

Luiz Escañuela

Com curadoria de Roberto Bertani, o jovem artista, de 25 anos, apresenta pinturas hiper-realistas, cujos detalhamentos fazem as obras parecer fotografias. Luis Maluf Art Gallery. R. Peixoto Gomide, 1.887, Jd. Paulista, 2367-3437. Inauguração: 6ª (7). 11h/20h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 6/7.

Marcelo Reis

Em ‘Coreia do Norte – Fotografias Sob Controle’, o publicitário exibe 18 obras, entre imagens, revistas, jornais e objetos, que retratam o cotidiano do país, que ele visitou em 2016. Doxx Art Gallery. R. Purpurina, 89, V. Madalena, 2679-0260. Inauguração: sáb. (8), 15h. 12h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 29/6.

Metaversø

Com curadoria de Antonio Curti, a mostra imersiva destaca a linguagem digital na produção de jovens artistas e coletivos paulistanos – entre eles, Bijari, AYA Studio e Wesley Lee. Farol Santander. João Brícola, 24, Centro, 3553-5627. Inauguração: 3ª (11). 9h/20h (fecha 2ª). R$ 20. Até 15/9.

Sônia Menna Barreto

Em ‘Realidade Imaginada’, a artista exibe sua produção recente, com pinturas a óleo e esculturas de bronze e cerâmica. Galeria de Arte André. R. Estados Unidos, 2.280, Jd. Paulistano, 3081-9697. Inauguração: 4ª (12). 10h/20h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 29/6.