Exposição de Anna Bella Geiger está entre as inaugurações da semana

+ O Masp e o Sesc Avenida Paulista abrem exposição conjunta dedicada a Anna Bella Geiger. Intitulada ‘Brasil Nativo/Brasil Alienígena’, a mostra reúne cerca de 180 obras, produzidas ao longo de seus 50 anos de carreira. Pioneira na arte abstrata e na introdução de vídeo e outras práticas conceituais no País, Anna consagrou-se, lançando mão de diferentes suportes, como artista questionadora de temas ligados à política, à sociedade e à própria arte.

Assim, o recorte proposto pela curadoria de Adriano Pedrosa e Tomás Toledo ressalta obras em que critica, por exemplo, o passado colonial e o tratamento dado aos povos indígenas e à pauta ambiental. No Sesc Avenida Paulista, são apresentados três instalações: ‘Circumambulatio’ ( 1972); ‘Mesa, Friso e Vídeo Macios’ (1981); e ‘Indiferenciados’ (2001). No Masp, um conjunto que inclui séries de gravuras, de intervenções em mapas e de pinturas – como ‘Macios’ (foto acima) – ocupam nove salas. Além dos trabalhos de Anna, o museu também recebe três vídeos da francesa Laure Prouvost.

+ ONDE: Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon- Masp, 3149-5959. QUANDO: Inauguração: hoje (29). 10h/18h (3ª, 10h/20h; fecha 2ª). Até 1º/3/2020. QUANTO: R$ 40 (3ª, grátis).

+ ONDE: Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. QUANDO: Inauguração: sáb. (30). 10h/22h (dom. e fer., 10h/19h; fecha 2ª). Até 1º/3/2020. QUANTO: Grátis.

Cássio Loredano

A exposição, que marca a abertura do Instituto José Resende, reúne caricaturas do escritor Machado de Assis produzidas por Loredano, que são exibidas em diálogo com esculturas de Resende. Instituto José Resende. R. Dr. Esdras Pacheco Ferreira, 37, V. Nova Conceição, (21) 99964-4701. Inauguração: sáb. (30). Sáb., 11h/17h (demais dias, mediante agendamento). Grátis. Até 13/2/2020.

Claudio Alvarez

A mostra ‘Quando Vemos’ destaca a produção recente do artista, com um conjunto de esculturas com elementos óticos e tecnológicos, que partem de pesquisa do artista sobre a percepção humana. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. Inauguração: 4ª (4). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 6/2.

Fernanda Gomes

Conhecida por lançar mão de materiais ordinários, como gesso, madeira e vidro, os quais recolhe no cotidiano, a artista apresenta a mostra no formato de uma grande instalação composta por fragmentos, que se desdobra em sete galerias do museu. O formato exige, assim, papel ativo do público para a observação do trabalho. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. Inauguração: sáb. (30), 11h. 10h/18h (fecha 3ª). R$ 10 (sáb., grátis). Até 24/2/2020.

Takashi Murakami

A exposição apresenta 35 trabalhos do artista japonês. Prática que consagrou o artista, a pintura ganha destaque na mostra, que inclui telas de grandes dimensões. Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. Inauguração: 4ª (4). 11h/20h (fecha 2ª). R$ 12 (3ª, grátis.). Até 15/3/2020.