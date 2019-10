Exposição da fotógrafa Susan Meiselas, associada à Magnum, é uma das inaugurações da semana

Confira as exposições que chegam a museus e galerias de São Paulo nos próximos dias

Susan Meiselas: Mediações

A exposição destaca a produção da fotógrafa americana, integrante da Magnum Photos, contemplando quatro décadas de sua trajetória. A seleção inclui desde retratos de strippers na Nova Inglaterra, passando por imagens da Revolução Sandinista, na Nicarágua, até registros cotidianos de garotas de seu bairro, em Nova York. No dia da inauguração, às 19h, haverá uma conversa com Susan mediada por Sabrina Moura (retirar senha 1h antes). IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. Inauguração: 3ª (15), 18h. 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 16/2/2020.

Desdobráveis

A exposição de street art reúne os trabalhos da piauiense Mônica Barbosa e do paulista Revolue, que se conectam pela arte sem sequer se conhecerem. Casa Jacarepaguá. R. João Della Manna, 1.228, Butantã. Inauguração: 2ª (14). 12h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 23/11.

EntreMeadas

Com curadoria de Adélia Borges, a mostra reúne 60 obras inéditas de artesanato têxtil feito por mulheres de 14 cidades do estado de São Paulo. Na inauguração, na 3ª (15), às 19h30, o coletivo Rendeiras da Aldeia apresenta a intervenção ‘Cantos de Trabalho do Fiar, Tecer, Coser, Bordar e Rendar’. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Inauguração: 3ª (15), 19h30. 10h/21h30 (sáb., 10h/20h30; dom. e fer., 10h/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 9/2/2020.

Flávia Junqueira

Em ‘O Absurdo e a Graça’, a artista utiliza a fotografia para se apropriar de espaços cênicos ligados ao patrimônio histórico nacional. Presente em todos os trabalhos, balões aparecem como metáfora, ora no lugar do espectador, ora do artista. Zipper Galeria. R. Estados Unidos 1.494, Jd. América, 4306-4306. Inauguração: sáb. (12), 12h. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 16/11.

My Name Is Ivald Granato Eu Sou

Com curadoria de Daniel Rangel, a exposição destaca os mais de 50 anos de trajetória do artista (1949-2016), com a exibição de mais de 500 obras, entre pinturas, desenhos, esculturas, documentos, cadernos e vídeos. Sesc Belenzinho. Espaço Expositivo e Átrio. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Inauguração: 6ª (11). 10h/21h (dom. e fer., 10h/19h30; fecha 2ª). Grátis. Até 26/1/2019.

Rafael Vogt Maia Rosa

O crítico de arte e curador apresenta sua primeira exposição autoral, ‘Senhor das Nuvens’. Descobertos pela galerista Regina Boni, as 70 aquarelas e vídeos representam paisagens imaginárias e exploram relações entre beleza e natureza. Galeria São Paulo Flutuante. R. Estados Unidos, 2.186, Jd. América, 3064-7019. Inauguração: 6ª (11). 11h/18h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 14/11.