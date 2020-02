Exposição com vídeos de Maureen Bisilliat está entre as inaugurações da semana em São Paulo

Maureen Bisilliat

Vídeos de Maureen Bisilliat são o foco de ‘Agora ou Nunca – Devolução’. Produzidos desde os anos 1960, os materiais incluem registros de regiões como o morro da Mangueira e o Recôncavo Baiano. Ela estará na abertura da mostra, às 18h do sábado (15) e, antes, às 16h, na exibição de seu documentário Equivalências: Aprender Vivendo (96 min.; 16 anos; grátis; retirar ingresso 1h antes). IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 5/4.

Devaneios – Os Mundos de JeeYoung Lee

Com direção artística de Facundo Guerra, a exposição reúne duas instalações da artista sul-coreana JeeYoung Lee, ‘O Quarto do Pânico’ e ‘Meu Romance Químico’, nas quais explora fábulas e metáforas culturais, além de suas próprias memórias e emoções. Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro, 3553-5627. Inauguração: 6ª (14). 9h/20h (fecha 2ª). R$ 25. Até 3/5.

Galeria B_arco

A Galeria Virgílio passa a se chamar Galeria B_arco, contando com a direção de Renato De Cara e da fundadora Izabel Pinheiro. Três exposições marcam a nova fase. A coletiva ‘Viagem à Aurora de Um Novo Mundo’ reúne 25 artistas já representados pela galeria e outros que acabam de ser convidados, como Adriana Rocha e Charles Lessa. São abertas também individuais com pinturas hiper-realistas de Karen Pezolito e com a arte têxtil de Marlene Crespo. R. Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros, 3062-7339. Inauguração: 4ª (19). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis.

Galeria Kogan Amaro

A galeria apresenta duas mostras simultâneas. ‘Arapuca’ destaca as investigações da artista Marcia Pastore sobre as relações entre artes plásticas e arquitetura. No mezanino do local, ‘Partitura em Cores’, de Shizue Sakamoto, explora a sinestesia proporcionada pela associação entre sons e diferentes tonalidades. Al. Franca, 1.054, Jd. Paulista, 3045-0755. Inauguração: sáb. (15). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 21/3.

Gisela Eichbaum: Trabalhos Sobre Papel 1957 – 1976

A exposição reúne 38 obras da pintora e desenhista alemã de origem judaica (1920-1996), que se refugiou em São Paulo nos anos 1930 e costuma ser associada ao abstracionismo lírico. Museu Lasar Segall. R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. Inauguração: sáb. (15), 15h. 11h/19h (fecha 3ª). Grátis. Até 18/5.

Japão em Sonhos

A mostra leva à Japan House uma série de projeções de grande escala em vídeo mapping com temas ligados à cultura do Japão. Entre as imagens, criadas pelo Danny Rose Studio, o público poderá apreciar registros da florada das cerejeiras e do Tsunan Yuki Matsuri, famoso festival de lanternas do país. Av. Paulista, 52, metrô Brigadeiro, 3090-8900. Inauguração: 3ª (18). 10h/20h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 26/4.

Kilian Glasner

Em ‘Encontros Austrais’, o pernambucano apresenta 20 desenhos e pinturas inspirados em uma viagem que fez sozinho por cinco países da América do Sul, dos quais registrou os diferentes tipos de paisagens. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. Inauguração: 3ª (18), 19h. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 21/3.

Mariana Palma

Em ‘Lumina’, mostra com curadoria de Priscyla Gomes, são exibidos 50 desenhos e pinturas que repassam os quase 20 anos de carreira da artista. Entre os trabalhos, composições com texturas e cores intensas. Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. Inauguração: 4ª (19). 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 5/4.