Exposição com obras do artista plástico Mario Cravo Júnior é uma das inaugurações da semana

Erika Verzutti

Em ‘Carne Sintética’, a artista dedica, pela primeira vez, uma mostra para seus relevos de parede. São dez trabalhos inéditos em bronze e papel machê, com temas variados, entre eles, comida e história da arte. Fortes D’Aloia & Gabriel. Galeria. R. Fradique Coutinho, 1500, V. Madalena, 3032-7066. Inauguração: Sáb. (19), 15h. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 20/12.

Evandro Carlos Jardim

Com curadoria de Claudio Mubarac, a mostra ‘Sobre a Trama do Tempo – 1960 a 2019’ traz gravuras, desenhos, pinturas e objetos feitos pelo artista brasileiro, que tem como um dos principais temas o cenário urbano da cidade de São Paulo. A Casa dos Passarinhos. R. Avaré, 281, Higienópolis. Inauguração: 2ª (21), (visitação com horário marcado pelo e-mail estudiojacquelinearonis@gmail.com ou telefone 98448-1888). Grátis. Até 7/3/2020.

Galpão Fortes D’Aloia & Gabriel

O espaço recebe duas mostras. Do brasileiro Cristiano Lenhardt, ‘ÍRÌ’ traz pinturas e esculturas inéditas que têm o jornal como principal matéria-prima. Já a exposição do artista alemão radicado em Londres Daniel Sinsel exibe dez pinturas inéditas que exploram o espaço, o erotismo e ilusão. Fortes D’Aloia & Gabriel. Galpão. R. James Holland, 71, Barra Funda, 3392 3942. Inauguração: Sáb. (19), 17h. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 20/12.

João Carlos Galvão

O artista plástico ganha mostra comemorativa de 50 anos de carreira. Batizada de ‘Cores’, ela trará 30 obras de Galvão, produzidas em diferentes épocas. Entre os seus conhecidos trabalhos, estão os feitos em relevo. Galeria B_arco. R. Virgílio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros, 3081-6986. Inauguração: Sáb. (19), 10h. 10h/22h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 2/11.

Ju Violeta

Em ‘Botânica’, a sua primeira exposição individual, a artista, que tem formação em Paisagismo, mostra uma coleção de pintura na qual as plantas são tema central. A curadoria é de Marina Bortoluzzi, do Instagrafite. A7MA. R. Harmonia, 95B, Vila Madalena, 2361-7876. Inauguração: 5ª (17), 18h. 12h/19h. Grátis. Até 23/11.

Márcia Beltrão

Dentro do programa Nova Fotografia 2019, a mostra inédita ‘Em Curso’ traz imagens em que a fotógrafa registrou de cenas do percurso que o trem faz ao longo do Rio Pinheiros, na capital paulista, sempre vista de quem está do lado de dentro do vagão. A série foi realizada entre os anos de 2015 e 2018. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117- 4777. Inauguração: 3ª (22), 19h. 10h/20h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 1/12.

Mario Cravo Júnior

A mostra ‘Cabeça de Tempo’ traz um conjunto de esculturas do artista baiano com um recorte específico: cabeça. As peças foram feitas em sua maioria nos anos 1980 a partir do material encontrado no rescaldo do incêndio que atingiu o Mercado Modelo, em Salvador, no ano de 1984. As obras trazem, entre outras, representações de Exus, com forte ligação com elementos africanos. Galeria Leme. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184. Inauguração: Sáb. (19), 14h. 10h/19h. (sáb., 10h/17h. fecha 2ª e dom.) Grátis. Até 21/12.

Paula Scamparini

A artista apresenta a exposição ‘Orun’, uma videoinstalação sensorial que traz 62 testemunhos da relação das pessoas com o céu. A intenção é traçar uma panorama sobre como diferentes culturas interpretam o cosmo. Sesc Carmo. Espaço Multiuso. R. do Carmo, 147, Sé, 3111-7000. Inauguração: Sex. (18), 9h. 9h/18h30 (fecha sáb. e dom.) Grátis. Até 20/1/2020.

Sempre Gay

A mostra, que tem como proposta apoiar artistas gays que moram e trabalham fora de São Paulo, traz pinturas, fotografias, desenhos e gravuras de Bia Leite, Eduardo Mafea, Liz Under e Pedro Stephan, todos eles ligados à temática LGBTQIA+. Transarte. R. Mourato Coelho, 1271, V. Madalena, 3142-9975. 5ª (24), 14h. 14h/19h (sáb., 14h/18h; fecha dom., 2ª, 3ª e 4ª). Grátis. Até 14/12.

Tatiane Hofstadler

A artista plástica exibe a série inédita ‘Caminhos e Descobertas’ que traz 18 telas com pinturas abstratas nas quais ela sobrepõe inúmeras camadas de tinta com ‘squeegees’ ou pinceis grandes. Galeria Caribé. R. João Lourenço, 79, Moema, 3842-5135. 5ª (17), 19h. 10h/19h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 1/11.