Exposição com obras de Pompidou está entre as inaugurações da semana em São Paulo

Alucinações Parciais, nova mostra do Instituto Tomie Ohtake, propõe aproximar grandes nomes modernistas europeus e brasileiros. Os curadores Fréderic Paul e Paulo Miyada reuniram dez trabalhos vindos do Centre Pompidou, em Paris, e outros dez de instituições brasileiras, como o Masp e o Museu Nacional de Belas Artes, além de acervos particulares.

Do conjunto que veio da França, há criações de artistas como Henri Matisse, Pablo Picasso, Kandinsky e Salvador Dalí. Aliás, é de ‘Alucinação Parcial. Seis Imagens de Lenin Sobre um Piano’, trabalho exposto de Dalí, que se origina o título da exposição.

Entre os artistas brasileiros, a mostra reúne obras de nomes como Anita Malfatti, Cândido Portinari, Cícero Dias e Lasar Segall.

Para ajudar na compreensão desse contexto artístico, o museu propõe o que chamou de uma ‘exposição-escola’. Durante todo o período de exibição, uma série de 150 atividades – como debates, palestras e apresentações – ocupará o espaço. No sábado (7), às 17h, a Orquestra de Câmara da ECA/ USP faz concerto criado especialmente para a mostra. A programação completa pode ser vista no site institutotomieohtake.org.br).

ONDE: R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. QUANDO: Inauguração: hoje (6). 11h/20h (fecha 2ª). Até 10/6. QUANTO: Grátis.

+ Entre Construção e Apropriação – Antonio Dias, Geraldo de Barros (foto) e Rubens Gerchman nos Anos 60 revela afinidades entre os artistas a partir de aspectos estéticos, políticos e sociais. Sesc Pinheiros. Espaço Expositivo. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Inauguração: 6ª (6). 10h30/21h30 (dom. e fer., 10h30/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 3/6.

Confira outras mostras que serão inauguradas em São Paulo

Dias & Riedweg

Em ‘CameraContato’, os videoartistas investigam a popularização da fotografia digital ante a analógica, com trabalhos inspirados na produção do fotógrafo Charles Hovland. Galeria Vermelho. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. Inauguração: 4ª (11). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 12/5.

Doma

Depois de uma residência em São Paulo, o coletivo argentino apresenta, na mostra ‘Plato del Día’, 11 peças, como instalações e objetos, com sua visão irônica sobre a cultura brasileira. Adelina Galeria. R. Cardoso de Almeida, 1.285, Perdizes, 3868-0050. Inauguração: 4ª (11). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 9/6.

Eduardo Garcia

Com curadoria de Marcus de Lontra Costa, a mostra ‘Inventário’ reúne pinturas de diferentes séries produzidas pelo artista entre 2002 e 2018. Verve Galeria. R. Lisboa, 285, Jd. Paulista, 2737-1249. Inauguração: 3ª (10). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 26/5.

Emanoel Araujo, a Ancestralidade dos Símbolos: África-Brasil

Com 70 esculturas, xilogravuras e cartazes, a mostra dá destaque à temática afro-brasileira na obra do artista, que costuma ser associado ao abstracionismo geométrico e ao construtivismo brasileiro. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Inauguração: 6ª (6). 10h/18h (5ª, 10h/20h; fecha 2ª). R$ 35. Até 3/6.

Frans Krajcberg

A mostra exibe 25 obras do artista e ativista ambiental, morto aos 96 anos em 2017. O conjunto traz relevos criados em Paris e Ibiza nos anos 1960 e 1970. Paulo Kuczynski Escritório de Arte. Al. Lorena, 1.661, Jd. Paulista, 3064-5355. Inauguração: hoje (6). 9h30/18h30 (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 30/5.

Gabriela Machado

Exibe uma seleção de pinturas e esculturas produzidas pela artista entre 2013 e 2018, frutos de viagens pelo mundo. Galeria Marcelo Guarnieri. Al. Lorena, 1.835, Jd. Paulista, 3063-5410. Inauguração: 4ª (11). 10h/19h (sáb., 10h/ 17h; fecha dom.). Grátis. Até 26/5.

Galeria Jaqueline Martins

O local recebe duas mostras. Uma traz a produção de Victor Gerhard entre 1964 e 1984, com pinturas, gravuras e fotografias. A outra destaca a obra de Ícaro Lira, com vídeos, instalações e obras conceituais. A galeria também abriga o projeto Condo Unit, recebendo, em um andar, seis galerias estrangeiras, como a Kow, de Berlim, e a Carlos Ishikawa, de Londres. R. Dr. Cesário Mota Júnior, 443, V. Buarque, 2628-1943. Inauguração: sáb. (7), 14h/18h. 10h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 12/5.

Galeria Virgilio

O espaço recebe duas mostras. ‘Fica, Vai Ter Bolo’ reúne obras produzidas por 20 pessoas anônimas, convidadas pela artista Carolina Paz a desenvolver pinturas em tamanho, formato, técnica e tema definidos por ela. ‘O que Temos Para Hoje’, de Paulo D’Alessandro, reúne imagens captadas em entremeios de viagens e trabalhos profissionais do fotógrafo. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros, 2373-2999. Inauguração: 6ª (6). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 30/5.

Iole de Freitas

Entre obras em fotografia, vídeo e desenho, a mostra ‘Decupagem’, com curadoria de João Bandeira, contempla diversos momentos da produção da artista, desde os anos 1970 até a atualidade. IAC. Instituto de Arte Contemporânea. R. Dr. Álvaro Alvim, 90, V. Mariana, 3255-2009. Inauguração: 2ª (9). 10h/18h (sáb., 10h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 16/6.

Lourival Cuquinha

Na mostra ‘Dos Meus Comunistas Cuido Eu’, que faz uma referência a uma famosa frase de Roberto Marinho, o artista multimídia propõe reflexões sobre a estrutura fundiária brasileira. Baró Galeria. R. da Consolação, 3.417, Cerqueira César, 3661-9770. Inauguração: 4ª (11). 10h/19h (sáb., 11h/19h; 2ª, 14h/19h; fecha dom.). Grátis. Até 9/6.

Lugares do Delírio

A mostra apresenta obras de nomes como Cildo Meireles e Maria Leontina, lado a lado de artistas com transtornos psiquiátricos, como Arthur Bispo do Rosário e Aurora dos Santos. A curadoria é da psicanalista Tania Rivera. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Inauguração: 4ª (11). 10h/21h30 (dom. e fer., 10h/19h30; fecha 2ª). Grátis. Até 1º/7.

Pivô

O espaço abre duas mostras. Até 9/6, ‘Imannam’ reúne vídeos, instalações, trabalhos sonoros e objetos de Ana Linnemann, Anna Maria Maiolino e Laura Lima. Até 12/5, ‘Hartwig Burchard: Poeta de Vários Mundos’ apresenta 20 monotipias do artista alemão. Edifício Copan. Loja 54. Av. Ipiranga, 200, Centro, 3255-8703. Inauguração: dom. (8). 13h/19h (fecha dom. e 2ª). Dom. (8), 16h/19h; 2ª (9), 13h/19h. Grátis.

A Poesia e as Artes Visuais

A mostra apresenta o legado de artistas de vanguarda em diálogo com contemporâneos, sucessores do uso da palavra na imagem. Obras de Lygia Clark e Leonilson dividem espaço com as de nomes como Lenora de Barros e Guga Szabzon. Galeria Superfície. R. Oscar Freire, 240, Jd. Paulista, 3062-3576. Inauguração: 4ª (11). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 30/5.

Rose Klabin

Representada pela galeria Eduardo Fernandes, a artista expõe em seu próprio ateliê uma instalação composta por um conjunto de esculturas de mármore. R. Jaguanambi, 105, Cidade Jardim, 3812-3894. Inauguração: 2ª (9). 2ª (9) a 15/4, 10h/18h; 16/4 a 8/6, mediante agendamento. Grátis. Até 8/6.

SP – A Capital Tropicalista

Lembrando os 50 anos da Tropicália, a mostra propõe uma experiência imersiva. Com direção do VJ Spetto, apresenta um sistema de video-mapping com canções reproduzidas num desenrolar de imagens. CCSP. Sala Tarsila do Amaral. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro. Inauguração: 6ª (6). 10h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 6/5.