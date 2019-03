Exposição coletiva da Choque Cultural é uma das inaugurações da semana em SP

Em Choque

A Choque Cultural apresenta exposição coletiva com obras recentes de Alê Jordão, coletivo Bijari, Daniel Melim, Jaca, Mariana Martins, Narcélio Grud, Rafael Silveira (detalhe acima) e Tec. Projeto Estúdio|Itaim. R. Comendador Miguel Calfat, 213, Itaim Bibi. Inauguração: sáb. (16). 11h/18h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 3/5. Inf.: bit.ly/emchoque

Galeria Marcelo Guarnieri

A galeria abre duas mostras. Na Sala 1, são exibidas esculturas de Liuba (1923-2005), artista búlgara radicada no Brasil. Na Sala 2, uma série de fotografias de Claudia Jaguaribe dialoga com o trabalho da escultora. Al. Lorena, 1.835, Jd. Paulista, 3063-5410. Inauguração: sáb. (16). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 11/5.

Tempo Mata – Imagem em Movimento na Julia Stoschek Collection

No Sesc Avenida Paulista, a exposição reúne vídeos e filmes de 17 artistas presentes no acervo da instituição sediada em Berlim, que contempla mais de seis décadas de produção neste suporte. Sob curadoria Rodrigo Moura, são exibidos trabalhos de nomes como Chris Burden, Dan Graham, Douglas Gordon, Eleanor Antin (foto) e Rachel Rose. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Inauguração: 5ª (21). 10h/22h (dom. e fer., 10h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 16/6.

Além do Universo Fálico

Pinturas ligadas à temática feminina compõem a mostra de Higo Joseph e Malu Pessoa, que marca a abertura da Lona Galeria – espaço idealizado pelo curador Duilio Ferronato e mais seis artistas, incluindo a dupla da exposição. R. Brigadeiro Galvão, 990, Barra Funda. Inauguração: sáb. (16). 13h/17h (fecha dom., 2ª e 3ª). Grátis. Até 18/4.

Andréa Tavares

Em ‘Gabinete Ansiedade’, a artista apresenta um espaço tomado por mil imagens, as quais coletou entre impressos, estampas, pinturas, desenhos e fotos de pequenos objetos. Uma das propostas é refletir sobre a produção de lembranças e afetos. Oficina Cultural Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3221-4704. Inauguração: sáb. (16), 15h. 9h/21h30 (sáb., 10h/18h; fecha dom.). Grátis. Até 30/4.

Andrey Zignnatto

Na mostra ‘Reforma: Canteiro de Obras’, o artista apresenta parte de sua produção mais recente, com obras compostas por elementos ligados, por exemplo, a olarias, e em diálogo com as culturas do Brasil, do Peru e dos Emirados Árabes. A ideia é refletir sobre a dinâmica que os homens estabelecem com o meio que os cerca. Galeria Janaina Torres. R. Joaquim Antunes, 177, Pinheiros, 3064-1507. Inauguração: 5ª (21). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 27/4.

Arte e Mulher

A exposição coletiva busca refletir sobre temas como representatividade e a expressão do feminino na arte. Com curadoria de Juliana Mônaco, são exibidas obras de nomes como Ágatha Kreisler, Ana Santiago e Thammy Tales. Esta última ganha uma sala especial com 30 trabalhos de sua autoria. ArtLabGallery. R. Dr. Melo Alves, 369, Cerqueira César, 99299-4023. Inauguração: 6ª (15). 11h/18h (sáb., 11h/14h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 30/3.

Chico Tabibuia

Com curadoria de Thais Rivitti, a mostra apresenta uma seleção de esculturas do artista, morto em 2007. Produzidas em madeira maciça, as obras representam seres imaginários, trazendo, frequentemente, imagens arquetípicas e alusões ao erotismo e ao sagrado. 14 anos. Galeria Estação. R. Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, 3813-7253. Inauguração: 5ª (21). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 18/5.

Galeria Roberto Camasme

Na primeira exposição da galeria, que antes funcionava como ateliê de Roberto Camasmie, são exibidas obras de 12 escultores de diferentes gerações. Entre eles, Brecheret, Yutaka Toyota e Guto Lacaz. R. Bela Cintra, 1.992, Cerqueira César, 3062-5288. Inauguração: 2ª (18). 10h/18h (sáb., 11h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 30/3.

Michael Müller

O artista alemão apresenta cerca de 40 xilogravuras nas quais retrata as afinidades percebidas por ele entre a cultura brasileira e a alemã. Galeria Gravura Brasileira. R. Ásia, 219, Cerqueira César, 3624-0301. Inauguração: 2ª (18). 2ª a 6ª: 12h/18h. Outros horários: mediante agendamento. Grátis. Até 18/4.

Rodrigo Sombra

Em ‘Noite Insular: Jardins Invisíveis’, o artista apresenta 30 imagens captadas com câmeras analógicas durante uma imersão em Cuba, tendo como referência o imaginário marítimo e a insularidade do país. Galeria São Paulo Flutuante. R. Estados Unidos, 2.816, Jd. América, 3064-4768. Inauguração: 4ª (20). 10h/12h e 13h/18h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 18/5.