Exposição apresenta iconografia de São Francisco de Assis por mestres italianos

Com seleção de 18 obras, exposição que chega a São Paulo destaca as representações de São Francisco de Assis por artistas italianos

Um dos santos mais presentes na iconografia católica é tema de nova exposição que chega à cidade. São Francisco de Assis na Arte de Mestres Italianos – que já passou por museus de Belo Horizonte e Rio de Janeiro – reúne 18 obras datadas dos séculos 15, 16 e 17, vindas, em sua maioria, de coleções públicas italianas.

Diretor da Pinacoteca Civica Di Ascoli e curador da mostra (ao lado do historiador da arte Giovanni Morello), Stefano Papetti atribui o grande número de representações de São Francisco ao entendimento que os franciscanos tiveram, desde cedo, sobre o poder das imagens na difusão da biografia e, sobretudo, dos milagres do santo.

Assim, segundo ele, “a partir de Giotto, os principais artistas italianos e europeus o retrataram destacando suas principais qualidades morais – pacifismo, amor pela natureza, respeito ao próximo”.

Acompanhando os diferentes momentos da trajetória de São Francisco, a exposição é dividida em três núcleos: ‘Imagens’, ‘Os Estigmas’ e ‘Conversas Sagradas’. As seções contemplam desde os primeiros retratos de suas privações, nos quais aparece como uma figura franzina, até representações suas como santo merecedor de devoção, associado à Virgem Maria e a outros nomes sagrados.

Do realismo da Renascença em Tiziano, passando pelo Barroco de Guido Reni e Guercino, até obras ligadas à Reforma Católica, como as de Cigoli e Andrea Lilli, o curador aponta que a mostra ajuda na compreensão de como sua figura foi motivo de interpretações ligadas a diferentes correntes artísticas. “Sem, entretanto, trair a mensagem de paz, amor universal, atenção às criaturas e humildade que marcaram seu caminho.”

Além do conjunto de pinturas, a mostra contará com uma sala de realidade virtual na qual será possível ‘caminhar’ pela Basílica Superior de Assis, que guarda afrescos com cenas da vida de São Francisco assinados por Giotto.

ONDE: MAB-Faap. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7198. QUANDO: Inauguração: 6ª (15). 10h/19h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 3ª). Até 12/4. QUANTO: Grátis.