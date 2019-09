Primavera em São Paulo: eventos culturais e gastronômicos celebram a estação

Festivais de rua, feiras de artesanato, apresentações de teatro e de música fazem parte das atividades que ocorrem na cidade com o início da estação

Primavera das Nações

A 1ª edição do evento ocorre neste fim de semana, nos dias 21 e 22/9. A festa de rua traz ao público opções gastronômicas de diversos países, como Alemanha, México, Itália, França, Peru, Espanha e Japão, por meio de 50 expositores. Haverá também apresentações de música, de balés temáticos da Escola Paulista de Dança, do Coral Paraisópolis, de dança libanesa e folclore português. Pça. Nossa Senhora da Aparecida, s/nº, Moema. Sáb. (21), 10h/22h; dom. (22), 10h/20h. Grátis.

Festival Pinheiros

O festival que celebra o aniversário do bairro e a chegada da primavera reunirá opções gastronômicas, música e atividades para as crianças na rua, que ficará fechada para o evento neste domingo (22). Restaurantes, docerias e cervejarias da região operarão também na calçada ao longo do dia. Entre as opções, o bistrô francês Rendez Vous (R. Fradique Coutinho, 179) servirá cardápio especial em frente ao estabelecimento, como o combo de hambúrguer e long neck Stella Artois (R$ 35) e drinques como o ‘Drink Lillet Vive’, com Lillet Blanc, água tônica, fatia de pepino, hortelã e morango (R$ 28). R. dos Pinheiros e adjacentes, Pinheiros, 4564-0146. Dom. (22), 9h/19h. Grátis.

Primavera Te Amo

A edição especial do projeto TODODOMINGO Musical em SP, que busca incentivar o acesso à arte e à cultura, receberá a festa Primavera Te Amo para celebrar a chegada da estação, na Casa das Caldeiras. O evento terá line-up musical com nove atrações e espaço de gastronomia, bazar de economia criativa e exposição de artes. O espaço que acomoda a festa é uma antiga fábrica construída em 1920, que foi restaurada nos anos 1990 para utilização em eventos. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (22), 15h/23h. R$ 25/R$ 30. Ingressos: www.sympla.com.br

Plantando Happiness

O Morumbi Shopping organiza atividades sobre o impacto de ações de sustentabilidade, bem-estar e contato com a natureza na felicidade das pessoas, em celebração à chegada da primavera. O evento coloca à disposição do público bicicletas recicladas com realidade virtual, conversas, oficinas e workshops e um painel para criação de uma obra de arte colaborativa. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Jardim das Acácias, 5189-4800. 18 a 29/9, 12h/20h. Grátis.

Festival Primavera da Infância e Juventude

A Prefeitura de São Paulo realizará o evento que terá atividades e apresentações culturais. Haverá performance poética infantil de Arnaldo Antunes e espetáculos em quatro teatros municipais, com peças como ‘Buda’, da Banda Mirim, para jovens, e ‘The Smallest Story in the World’ (A Menor História no Mundo), do diretor Soeren Ovesen, para as crianças, entre outras apresentações. Serão ministradas também mesas sobre formação cultural e intervenções e oficinas pedagógicas entre as cerca de 40 atividades que ocorrerão durante a semana. Diversos locais. 23/9 a 29/9. Grátis. Inf.: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=26721

Pitadas

A 2ª edição do Pitadas está marcada para domingo (22), no restaurante Vista Ibirapuera. Com o tema primavera, a feira vai reunir chefs convidados e atrações musicais, como Luciana Mello e André Frateschi. Quitutes e pratos estarão à venda com preços entre R$ 15 e R$ 35. A chef Carla Pernambuco, por exemplo, levará croquete de filé (R$ 15, 2 unid.; foto) e empada de camarão e Catupiry (R$ 17). Já o italiano Paolo Lavezzini, chef executivo do Neto, no Four Seasons Hotel, vai preparar sua ‘Fregola Sarda’ (R$ 28), com ragu de linguiça e polvo, quiabo e limão. Chef do Vista, Marcelo Corrêa Bastos vai servir arroz de pato (R$ 30). Haverá ainda ‘Hot Pork’ (R$ 20), de Jefferson e Janaína Rueda, e sobremesas de Lucas Corazza, entre outros quitutes. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2658-3188. Dom. (22), 12h/22h. R$ 50. Ingressos: eventbrite.com.br