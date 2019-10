Evento Mesa SP reúne aulas, degustações e palestras com grandes chefs

LEIA TAMBÉM > Série de jantares reúne chefs brasileiros e internacionais em São Paulo

O Memorial da América Latina será palco de mais uma edição do Mesa SP. O evento, dedicado à gastronomia, começa na 5ª (24) e segue até 27/10, com ampla seleção de aulas, degustações e palestras.

Uma das atrações, o Festival Farofa do Brasil, sempre a partir das 11h, terá entrada gratuita e reunirá produtores de todo o País, além de rodas de debate, área para as crianças com atividades especiais (o Farofinha do Brasil), venda de comidas e apresentações musicais.

Como parte do Mesa ao Vivo (R$ 126, por dia) – com aulas práticas de cozinha, panificação e confeitaria, e uma série de degustações de bebidas –, estreia nesta edição o Mesa Viva, com aulas de culinárias vegana e vegetariana.

A agenda do evento traz também o Brasa na Mesa (R$ 180), com especialistas em carnes; o Mesa Vinhos (R$ 350), com palestras e degustações; e o congresso Mesa Tendências (R$ 977,50), com chefs nacionais e internacionais – como o espanhol Andoni Luis Aduriz, o colombiano Alvaro Clavijo e o norte-americano Matthew Kenney.

Os Jantares Magnos completam a programação, com menu-degustação elaborado por chefs convidados em cinco restaurantes da cidade – Neto, Seen, Brique, Aizomê Japan House e Dalva e Dito.

Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, portão 6, Barra Funda. 5ª (24) a 27/10, 9h/20h30. Inf.: mesasp.com.br