Evento de rap com Emicida e show de Anitta estão entre os destaques da semana

6ª (21)

Anitta

Ela é atração principal da festa Salve a Rainha. Campo de Marte. Av. Santos Dumont, 1.979, Santana. 6ª (21), 22h. R$ 80/R$ 140 (2º lote). Vendas pelo site: www.ingresse.com

Bell Marques

No projeto Jingle Bell, um dos principais nomes do carnaval da Bahia apresenta novas músicas. Expo Barra Funda. R. Tagipuru, 1.001, Barra Funda. 6ª (21), 23h30 (abertura, 21h). R$ 140/R$ 180. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Bixiga 70

Influenciada pelo reggae e pelo afrobeat, a big band faz show com músicas do novo álbum, ‘Quebra Cabeça’. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (21), 23h (abertura). R$ 25/R$ 60. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Edgar

O rapper apresenta as músicas do álbum ‘Ultrassom’ (2018), em show com participação de Rodrigo Brandão. Z (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 6ª (21), 23h59 (abertura, 21h). R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Falamansa

Lançando DVD, a banda é atração do projeto Villa do Baião. Nos Trilhos (1.800 lug.). R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. 6ª (21), 22h (abertura).R$ 45/R$ 80. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Jorge & Mateus

A dupla faz show da turnê ‘Terra Sem Cep’. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (21), 22h30; sáb. (22), 17h e 23h; dom. (23), 21h. R$ 140/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marília Mendonça

Ícone sertanejo, a cantora apresenta músicas do projeto ‘Te Vejo em Todos os Cantos’. Espaço das Américas (6.606 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (21), 22h (abertura, 21h30). R$ 100/R$ 340. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ritchie

Autor de ‘Menina Veneno’, ele faz o show ‘Hits do Ritchie’. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (21), 21h30. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Silibrina

Ritmos da cultura popular fazem parte do som da banda, que apresenta as músicas do álbum ‘Estandarte’. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 6ª (21), 20h30. R$ 30/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (22)

Anavitória

A dupla destaca o repertório do álbum ‘O Tempo É Agora’ (2018). Espaço das Américas (6.274 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (22), 22h (abertura, 20h). R$ 90/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

André Mehmari

Um dos grandes pianistas brasileiros, ele apresenta temas próprios e alheios. Jazz B (120 lug.). R. Gal. Jardim, 43, metrô República, 3257-4290. Sáb. (22), 22h. R$ 45. Cc.: todos. Cd.: todos.

Audio RAP

O festival traz shows dos grandes nomes do estilo. Emicida (foto) apresenta músicas que gravou no projeto audiovisual ‘10 Anos de Triunfo’ – entre elas, ‘Passarinhos’. Misturando o rap com outros ritmos, Rael também se apresenta no evento. Rashid e Drik Barbosa completam o elenco. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (22), 22h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Clube do Balanço

Dedicada ao samba-rock, o grupo faz show com participação de Lino Krizz, do grupo Sambasonics, entre outros convidados. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Sáb. (22), 22h. R$ 25/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jorge & Mateus

Leia mais acima

Mano Brown

Em show solo, o rapper apresenta sucessos da carreira. Templo Music (900 lug.). R. Guaimbé, 344, Mooca. Sáb. (22), 21h (abertura). R$ 40. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Mitchell Brunings

Conhecido por interpretar ‘Redemption Song’, de Bob Marley, ele faz show no Brasil. Kingston Club (600 lug.). R. Alvaro Anes, 97, Pinheiros, 2364-4231. Sáb. (22), 22h. R$ 50/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Velhas Virgens

Forte no cenário do rock independente, a banda faz seu final de ano com o evento Festa do Veio Sacudo. Jai Club. R.Vergueiro, 2.676, V. Mariana. Sáb. (22), 23h. R$ 20/R$ 30 (2º lote). Vendas pelo site: www.pixelticket.com.br

Domingo (23)

Jorge & Mateus

Leia mais acima

5ª (27)

Luan Santana

Na turnê ‘Live Móvel X’, ele interpreta músicas como ‘Te Perdi Pra Mim’. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 5ª (27), 21h. R$ 140/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mano Brown

O rapper apresenta as músicas de seu primeiro álbum solo,’Boogie Naipe’ (2016). Sesc Belenzinho. Comedoria (650 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª (27) e 28/12, 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Cancioneria

Juliano Gauche e Pélico são a base do projeto. Julia Valiengo, Negro Leo e Kaneo Ramos fazem participações especiais no sábado (22). Sesc Santana. Deck. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (22), 19h. Grátis.

Samba SP

O projeto reúne Thiaguinho, Péricles, Dilsinho e a Turma do Pagode para interpretar sucessos. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (23), 18h30 (abertura, 17h30). R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Coro Luther King

Canções de tradição latino-americana que celebram o Natal nas Américas estão neste concerto do grupo. Sesc 24 de Maio. Praça. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Hoje (21), 13h30 e 16h. Grátis.

Orquestra Sinfônica Municipal e Coro Lírico Municipal

Os grupos fazem concerto de Natal. Mário Zaccaro rege. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Sáb. (22), 20h; dom. (23), 16h30. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra de Sinos da UNASP

Formado em 2002, o grupo faz concerto com músicas clássicas, natalinas e populares. Sesc Santana. Deck. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom. (23) e 30/12, 18h. Grátis.

Percorso Ensemble e Arrigo Barnabé

O grupo apresenta ‘A História de um Soldado’. A obra de Stravinski conta a história de um soldado que vende um violino e a alma para o diabo. Arrigo narra a história. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Hoje (21), 22h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.