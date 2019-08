Etto serve tábua com queijos e embutidos nacionais

+ Um dos destaques no Etto, a tábua de frios agora tem uma versão com queijos e embutidos nacionais (R$ 75; foto). Servida com mel e baguete, a tábua pode incluir os queijos Tulha e Mantiqueira, da Fazenda Atalaia; Azul e Cacauzinho, do Capril do Bosque; e muçarela de búfala do laticínio Oro Bianco. Na seleção de embutidos estão salame Diavoletti (Cinque), copa e pancetta (A Table). R. Bela Cintra, 1.783, Jd. Paulista, 2649-4448. 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/22h).

+ Especializado na culinária grega, o Mytho Restobar está com novidades no menu executivo, servido no almoço de 2ª a 6ª. Entre as sugestões de pratos, a berinjela parmegiana (R$ 39) vem montada com fatias finas de berinjela intercaladas com muçarela de búfala e molho de tomate. Outra pedida, o ‘Penne Mediterrâneo’ (R$ 42) traz camarões flambados, molho branco e vinagre de azeitona. De sobremesa, a dica é o brownie com sorvete de pistache (R$ 14,90; foto). R. Diogo Jácome, 591, V. N. Conceição, 2368-1788. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/19h).