Está tudo em casa: Kledir fala sobre o show Casa Ramil, em que divide o palco com a família

No show Casa Ramil, Kleiton, Kledir, Vitor, Ian, Gutcha, Thiago e João Ramil levam para o palco o clima de reuniões domésticas. Nesta entrevista, Kledir fala sobre o espetáculo e o orgulho de trabalhar em família.

Como surgiu a ideia de reunir a família neste show? Já vem de algum tempo. Nossos encontros familiares têm muita música e descontração. A gente quer levar esse espírito para cima do palco. Os ensaios geraram um som muito interessante; estou muito satisfeito. Cada um foi trazendo instrumentos exóticos, e isso deu uma originalidade ao resultado musical.

Foi difícil escolher o repertório? Foi. Nós temos, se não me engano, 34 discos, entre todos. Mas está bem equilibrado, porque mistura sucessos como ‘Deu Pra Ti’ (Kleiton & Kledir), ‘Estrela, Estrela’ (Vitor Ramil), além de músicas inéditas. Durante o show, também contamos histórias da família.

Como é pra você ver essa nova geração da família seguindo carreira na música? Sinto que estou passando o bastão. É enriquecedor, porque essa gurizada pensa diferente da gente, compõe diferente, e vou aprendendo com eles.

Há planos de gravar um CD e um DVD do show? A gente já está mais ou menos conversado com a Biscoito Fino, mas não sabemos se vai ser ao vivo ou em estúdio. Até o fim do ano devemos produzir isso.

ONDE: Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. QUANDO: Hoje (3) e sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. QUANTO: R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.