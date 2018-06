Está no Papo: Humberto Gessinger fala sobre o show de lançamento do DVD ‘Ao Vivo pra Caramba’

O cantor e compositor lança o DVD ‘Ao Vivo pra Caramba’, registro do show ‘Desde Aquele Dia – A Revolta dos Dândis 30 anos’, que celebrou as três décadas do segundo álbum dos Engenheiros do Hawaii.

A ideia de lançar um DVD desta turnê já estava definida por você antes de o show estrear? A princípio, eu achava que não fazia sentido. Mas fiz algumas canções novas e deu vontade de misturá-las com as de ‘A Revolta dos Dândis’. Daí veio o DVD.

Por muito tempo, os fãs pediram um show com músicas de ‘A Revolta…’. Como foi a recepção do público? É engraçado, porque, apesar de ‘Terra de Gigantes’ e ‘Infinita Highway’ serem hits, o disco foi recebido com certo estranhamento na época em que foi lançado. Era improvável essas músicas terem feito o sucesso que fizeram. A banda nunca chegou a tocar o álbum na íntegra nos shows de 1987. A sensação que fica é que a recepção foi melhor agora.

Você tinha 20 e poucos anos quando escreveu o repertório desse disco, e as músicas tratam de questões existenciais e de inadequação. Esses temas ainda fazem sentido para você? Sim, eu continuo aquela criança (risos). Hoje vejo que abri meu coração ali, fiquei muito exposto. Na época, eu não tinha essa sensação. A banda estava mudando de formação; foi um disco cheio de incertezas. Mas essas incertezas deram credibilidade ao que eu estava cantando.

ONDE: Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. QUANDO: Sáb. (19), 22h. QUANTO: R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.