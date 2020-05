Está na moda gostar de novela (boa)

Murilo Busolin (@murilobusolin)

Eu não sei você, mas já completei mais de 60 dias em isolamento social por conta do novo coronavírus. O tempo está voando e, pelo que percebo em minhas redes sociais, as pessoas que podem ficar em casa estão criando novos hábitos, ou mesmo resgatando velhos costumes e dando uma repaginada para essa temporada emocionante que estamos vivendo.

Aquele hábito de se sentar durante o jantar para assistir a famigerada novela das 9 da Rede Globo agora tem outro sentido. A maior emissora da América Latina decidiu reprisar o folhetim Fina Estampa (2012) em seu horário nobre, já que as gravações de Amor de Mãe e de todas as suas atuais produções foram pausadas por conta do avanço da pandemia no País.

Acontece que a escolha – no mínimo duvidosa, mas que foi justificada pela grande audiência na época de exibição e por não tratar de temas pesados – não agradou os internautas, que é claro, transformaram o assunto “Fina Estampa é ruim demais” em memes.

Mas calma! Nem tudo são lamentações. No próximo dia 25, sem precisar intercalar com reprise na TV aberta, o sucesso de audiência e da crítica “especializada” – leia-se internautas – A Favorita chega na íntegra no Globoplay.

A história é protagonizada pelas icônicas personagens Flora (Patrícia Pilar) e Donatela (Claudia Raia), que contam versões diferentes da mesma trama. Flora ficou presa por 20 anos e, agora que foi solta, quer provar a todo custo sua inocência. Sentiu o verdadeiro pastelão nessa última frase? Isso é típico de novela das boas. Eu aposto que vão surgir infinitos virais dublando diversas cenas no TikTok. A novela chega dia 25 na plataforma, fique atento.

Quer mais opções? Desde o final de abril, o canal Viva reprisa outro sucesso da Globo, Chocolate com Pimenta (2003). A produção bem-humorada de Walcyr Carrasco conta com Mariana Ximenes, Priscila Fantin e Murilo Benício no elenco e é exibida diariamente às 15h30, com reprises à meia-noite.

A trama mexicana (que ficou conhecida pelas exibições eternas no SBT) A Usurpadora (1998), ganhou um remake novinho em folha disponível na Prime Video. Pronto para os novos problemas causados pelas gêmeas Paola e Paulina?

Para fechar as indicações, mas ainda se manter na ala das novelas que ficaram conhecidas no canal de Silvio Santos, há uma versão de Betty, A Feia – mas agora é Betty em Nova York, totalmente dublada na Netflix. Bom divertimento!

CONECTE-SE

Novelão no streaming

Dia 22 de maio estreia a série Little Fires Everywhere, na Amazon Prime Video. Relacionamentos familiares e diferenças de classes são alguns dos temas do drama estrelado por Kerry Washington e Reese Witherspoon.

Xô, preguiça!

Afaste os móveis e se prepare para as aulas de dança mais animadas no perfil do Instagram @boaoteclassoficial. A professora Isadora Zendron (@isazendron) ensina coreografias de hits do passado e do presente para remexer o corpo e aquietar a ansiedade.