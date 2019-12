Espetáculo ‘Turma da Mônica em A Árvore de Natal’ e outras dicas infantis em São Paulo

+ O músico e compositor Hélio Ziskind, que se destacou por compor temas para programas televisivos como ‘Cocoricó’, ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ e ‘Glub Glub’, apresenta o inédito Zis Show, com histórias cantadas, músicas para dançar e cantar com a plateia e até a participação de ‘bonecos-músicos’. Junto da banda, o artista vai apresentar parte do repertório criado para o seu ‘Zis É o Canal’, do YouTube.

No palco, estarão, além do próprio Hélio (voz e guitarra), Ivan Rocha (bateria e vocais), Joana Bergman (teclado e vocais), Sidnei Borgani (trombone) e Régis Damasceno (contrabaixo). O show conta ainda com participação de Lulu Araújo. Livre. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (15), 18h. R$ 9/R$ 30 (até 12 anos, grátis).

+ O Natal Mágico, dirigido por Billy Bond, volta aos palcos pelo sexto ano consecutivo, contando com a participação de Bia Jordão – que interpretou a personagem Júlia na novela ‘Cúmplices de um Resgate’ -, dança dos Papais Noéis, painel de LED, projeções em 3D, ‘neve’ caindo do céu, além de ilusionismo e levitação. Livre. Teatro Bradesco. R. Turiaçu, 2.100, 3º piso, 3670-4100. Sáb. (14), 20, 21 e 23/12, 16h; dom. (15) e 22/12, 11h e 16h. R$ 70/R$ 160.

+ Mais novo musical dos personagens de Mauricio de Sousa, Turma da Mônica em A Árvore de Natal apresenta uma grande aventura natalina, que busca apresentar um novo olhar sobre a data festiva. No enredo, a turminha terá de desvendar um terrível mistério: todos os pinheiros da cidade sumiram. Livre. Theatro Net. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3448-5061. Hoje (13), 15h; 14 e 21/12, 10h30 e 14h; 15 e 22/12, 11h e 15h. R$ 75/R$ 120.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.

Confira, a seguir, outras opções indicadas pelo Divirta-se:

CINEMA

Cine Meninada

Sempre aos sábados, a série apresenta filmes infantis recentes, mas fora de cartaz nos cinemas. Como especial de Natal, será exibido ‘O Grinch’ (2018), versão animada dirigida por Scott Mosier e Yarrow Cheney. O enredo acompanha um habitante de Whoville que odeia o Natal e faz de tudo para arruinar as comemorações. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. Sáb. (14), 12h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

CIRCO

Saltimbembes Mambembancos

Da Companhia Rosa dos Ventos, o espetáculo retrata uma festa popular em que palhaços se apresentam e exibem suas habilidades em uma roda. 60 min. Livre. Sesc Santana. Deck. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (14), 14h. Grátis.

MOSTRA

Tarsila para Crianças

Por meio de tecnologia sensorial e cenários imersivos, a exposição busca retratar o universo de cores e formas da pintora Tarsila do Amaral, um dos principais nomes do modernismo brasileiro. São sete estações temáticas, que ocupam 490 m2, como a ‘Vila dos Sentidos’ (sobre a infância da artista, que reproduz uma pequena vila caipira) e ‘As Cores de Tarsila’ (em que os visitantes podem criar suas próprias pinturas, digitalmente). Farol Santander. R. João Brícola, 24, metrô São Bento, 3553-5627. 9h/20h (fecha 2ª). R$ 25. Até 2/2/2020.

MÚSICA

Meu Primeiro Municipal

Nesta edição, o projeto comemora os 50 anos da Escola Municipal de Música de São Paulo com repertório de obras como ‘Dança Eslava nº 8’, de Antonin Dvorák, e ‘Warum’, de Johannes Brahms. 90 min. Livre. Teatro Municipal. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República, 3053-2090. Sáb. (14), 12h. R$ 10/R$ 20.

TEATRO

O Chão Não Tá para Urso

Criação da Brava Companhia de Teatro, o espetáculo com música ao vivo narra a história de um urso preso em uma fábrica, onde é confundido com um operário. 50 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (300 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (14), 12h. R$ 5/R$ 17.

MiriM – Mostra Nacional de Teatro para Crianças Grandes e Pequenas

A programação na área externa do CCBB se encerra esta semana com apresentações do espetáculo ‘A Mulher que Matou os Peixes’, do grupo Ateliê Voador. Na trama, a história da morte de dois peixes e suas consequências. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb. (14) e dom. (15), 15h30. Grátis.

ESPECIAL

Maratona Infantil – Especial Férias

Em um dia cheio de atividades infantis, o MIS recebe uma contação de histórias com o Coletivo Cafuzas (às 11h e às 14h30); apresentação do espetáculo ‘Dia de Praia’, com o Circo Delas (às 16h); e oficinas como a ‘Vivência Circense para Bebês e Família’, que apresenta elementos do circo para estimular os sentidos e habilidades dos bebês (às 11h, 13h e 15h). MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (15), 10h/17h. Grátis.