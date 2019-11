Espetáculo teatral dos Detetives do Prédio Azul estreia em São Paulo; confira outras dicas para as crianças

LEIA TAMBÉM > Confira os destaques do 17º Festival Internacional de Cinema Infantil em São Paulo

+ Bento (Anderson Lima), Sol (Letícia Braga) e Pippo (Pedro Henriques Motta), os Detetives do Prédio Azul, participam de uma nova aventura em Um Mistério no Teatro: D.P.A. – A Peça. No enredo, a turma é convidada a participar de um festival de música, mas Dona Leocádia, a síndica do prédio, não permite que eles ensaiem na portaria. Na tentativa de ajudar o trio, Severino e Theobaldo conseguem um lugar para os ensaios. Porém, surge um grande mistério e os detetives terão de desvendá-lo com a ajuda da plateia. Com 12 temporadas exibidas na TV e dois filmes que levaram 2,5 milhões de espectadores ao cinema, ‘Detetives do Prédio Azul’ chega ao teatro com o elenco original da série e direção de Ernesto Piccolo. Livre. Teatro Procópio Ferreira. R. Augusta, 2.823, Cerqueira César, 3083 4475. Sáb. e dom., 14h e 16h. R$ 50/R$ 120. Até 1º/12.

+ Para comemorar os 25 anos do duo Palavra Cantada, os bonecos Pauleco e Sandreca, inspirados em Paulo Tatit e Sandra Peres, vão dividir o palco com outros bonecos criados pelo Grupo Giramundo, para contar uma história de amizade no espetáculo As Aventuras de Pauleco e Sandreca no Planeta Água. Livre. Teatro Opus. Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3515-6650. Sáb. (9), 18h; dom. (10), 14h e 17h. R$ 40/R$ 80.

+ A famosa história de ‘O Mágico de Oz’, de L. Frank Baum, chega aos palcos em uma montagem mais brasileira, ao ser transportada para o sertão nordestino e com personagens do nosso folclore. Em O Mágico di Ó, Doroteia, Mamulengo, Cabra-de-lata e Leão viajam pela estrada de tijolinhos ao som de frevo e xote. O texto e as letras são de Vitor Rocha e a direção, de Ivan Parente. Livre. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 20. Até 14/12.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.

Confira, a seguir, outras opções indicadas pelo Divirta-se:

CINEMA

Cineclubinho

Nesta edição, o projeto exibe a versão em ‘live action’ de ‘O Rei Leão’, dirigido por Jon Favreau. No longa, Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante. CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. Dom. (10), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

MÚSICA

Chico e Vinicius para Crianças

O cantor Carlos Navas apresenta repertório composto pela obra dos artistas Chico Buarque e Vinicius de Moraes, com canções como ‘Ciranda da Bailarina’, ‘Rebichada’ e ‘História de uma Gata’. 90 min. Livre. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3179-0050. Dom. (10), 14h. R$ 60. Vendas pelo site: www.tudus.com.br

Na Trilha do Cinema

Da série Aprendiz de Maestro, o concerto dirigido por Paulo Rogério Lopes e regido pelo maestro João Maurício Galindo apresenta canções presentes na trilha sonora de clássicos do cinema, como a música-tema das franquias ‘Missão Impossível’ e ‘Star Wars’. 60 min. Livre. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 2344-1051. Sáb. (9), 11h. R$ 30/R$ 95.

PARQUE

Aquário de São Paulo

São 15 mil metros quadrados e 3 milhões de litros de água, onde vivem cerca de 300 espécies de animais. Considerado o maior oceanário da América do Sul, o aquário abriga também cangurus, coalas, lêmures, suricatas, morcegos gigantes de Java, mamíferos aquáticos (como a lontra e o peixe-boi), jacarés, tubarões, macacos e até ursos polares. Livre. R. Huet Bacelar, Ipiranga, 407, 2273-5500. 9h/17h. R$ 60/R$ 90. Vendas pelo site: www.aquariodesaopaulo.com.br

TEATRO

Felizardo

O espetáculo abre a programação da mostra de repertório da Banda Mirim. No enredo, Aurora e Felizardo encaram juntos uma aventura no reino da natureza e do folclore, onde não existe tempo nem idade. 60 min. Livre. Sesc Avenida Paulista. Praça Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. e dom., 11h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 17/11.

O Mundo de Hundertwasser

Da Cia. Va da Bordo, o espetáculo é inspirado na obra do austríaco Friedensreich Hundertwasser. O enredo acompanha uma menina que nunca teve contato com cores. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20. Até 24/11.

O Portal Encantado

O espetáculo de bonecos para bebês, da diretora Creuza Borges, tem um enredo sensorial e lúdico para apresentar a criação do universo a partir do átomo e de suas combinações. 30 min. 6 meses a 4 anos. Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 5061-1132. Sáb. (9) e dom. (10), 11h. R$ 50.

Princesa Falalinda, Sem Papas na Língua

O espetáculo infantil dirigido por Cynthia Falabella conta a história de uma princesa que, ao nascer, recebe de uma bruxa a maldição de falar tudo o que pensa. 60 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 1º/12.

Os Três Porquinhos

Com texto de Pitty Webo, o enredo acompanha Puffy, Poffy e Piffy, porquinhos com características bem diferentes: um adora estudar, outro é preguiçoso e guloso, e a terceira é a mais medrosa da turma. Apesar das diferenças, eles terão de se unir contra a ameaça de um lobo faminto. Livre. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 24/11.

ESPECIAL

Mergulhando entre Artistas

Com Bruna Paiva, uma das educadoras da unidade, a atividade apresenta às crianças obras de Yoko Ono, artista japonesa que criou, em 1964, o livro ‘Grapefruit’, composto por instruções artísticas feitas para o próprio leitor executar. Nas sugestões, estão ideias como registrar o som da neve caindo ou imaginar um peixe nadando pelo céu. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 4ª (13), 18h. Grátis.

PinaFamília

Durante o evento, os visitantes têm acesso à ilha de atividades com propostas lúdicas, nos dois primeiros andares. Já o espetáculo ‘PinaCanção – Uma História Cantada entre Pinturas’, no qual personagens desvendam o mundo da pintura, tem início às 15h no pátio da Pinacoteca. Os ingressos começam a ser distribuídos às 14h30. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Bom Retiro, 3324-1000. Dom. (10), 11h/15h40. Grátis.